TBMM çalışmalarına 1.5 ay korona arası

Koronavirüsü dolayısıyla birçok tedbirin alındığı Meclis şimdi de yaklaşık 1.5 ay sürecek bir ara vermeye hazırlanıyor.

Edinilen bilgiye göre Meclis koronavirüsü salgınına karşı çeşitli ekonomik tedbirler ihtiva eden 15 maddelik teklifi görüşecek. 3 ay boyunca işten çıkarmayı yasaklayan, ücretsiz izne çıkarılanlara aylık bin 177 lira ödenmesini öngören teklifin görüşülüp kabul edilmesinin ardından Meclis çalışmalarına ara verilecek.

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