TBMM’de 1 personelde virüs çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Genel Sekreterlik’in bulunduğu katta görevli bir personelde Kovid-19 tespit edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Mecliste düzenli olarak yapılan Kovid-19 testleri sonucunda, Genel Sekreterlik’te çalışan bir personelde virüs tespit edildiği ve söz konusu personelin ev karantinasına gönderildiği kaydedilirken, sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “TBMM Genel Sekreterliğinde bir çalışanın geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış Genel Sekreterlik’in karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir.”

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