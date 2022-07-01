TBMM’de bloke edilebileceği ikazı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ardından yaptığı basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya’nın mutabakat muhtırasında verdiği sözleri tutmaması halinde, bu iki ülkenin NATO üyeliklerini TBMM’de onaylamayabileceğini uyarısını yaptı.

Erdoğan verilen taahhütlerin “hassasiyetle izleneceğini” kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine veto kartının kaldırılmasını “Türkiye’nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak” özetledi. Haber Merkezi

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