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24 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

TBMM'de 'müsilaj' mesaisi

24 Nisan 2022, Pazar 12:15
TBMM Genel Kurulu, yaşlıların sorunları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge ile TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporu için mesai yapacak.

Haftalık çalışmasına 26 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurulda, AK Parti milletvekillerinin, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları veya yaşamaları muhtemel sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi görüşülecek.

Önerge ile demografik dönüşüm sürecindeki Türkiye'nin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımında yaşanan değişimin incelenmesi, yaşlı nüfusun artışıyla oluşacak yeni gereksinim ve fırsat alanlarının aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifi kapsamında ele alınması, yaşlılara yönelik kamu hizmetlerinin daha nitelikli şekilde sunulması, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları veya yaşamaları muhtemel sorunların tespiti amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulması talep ediliyor.

Genel Kurulda daha sonra Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu ele alınacak.

Komisyon hazırladığı raporda, müsilajın kontrolü, önlenmesi ve etkilerine ilişkin 17 ana başlıkta 157 öneri sıralanıyor. Marmara Denizi'nin azot ve fosfor yükünü azaltmanın öncelikli tedbir olması, su kaynaklarının korunması için "kullanan öder" ve "kirleten öder" prensiplerinin yansıtıldığı bir ekonomik yapının kurulması, bu kapsamda su ve atık su bedelleri için tam maliyet esasına dayalı tarifelerin belirlenmesi, Marmara Denizi Havzası'ndaki tüm düzensiz depolama tesislerinin, rehabilitasyonu yapılarak kapatılması, Marmara Denizi'nde su kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak için midye yetiştiriciliği için uygun yerlerin belirlenmesi ve kapasitesinin artırılması, gönüllü çevre dedektifleri yetiştirilmesine yönelik eğitimler verilmesi ve programlar yapılması da öneriliyor.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

AA

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  • Gültekin

    24.4.2022 12:36:16

    Meclisin müsilaj mesaisine kalmasını, bir vatandaş olarak lüzumsuz görüyoruz, çünkü bundan daha önemli sorunlar dururken buna harcanan mesaiye çok yazık oluyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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