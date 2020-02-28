'TBMM Genel Kurulu salı günü toplanacak'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin olağanüstü toplanması talebine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu toplantıya çağıramayacağım. Salı günü, hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var." dedi.

AA

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