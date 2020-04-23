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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

TBMM hiç bu kadar etkisizleştirilmemişti

23 Nisan 2020, Perşembe 17:00
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Meclis en zayıf dönemlerini yaşamaktadır. TBMM hiçbir zaman bu kadar etkisizleştirilmemişti” dedi.

“Adalet fikri yerleşik şekilde toplumun bütün kesimlerine yayılmadıkça devletin bekası tehlikeye düşer” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,  “Meclis en zayıf dönemlerini yaşamaktadır. TBMM hiçbir zaman bu kadar etkisizleştirilmemişti. Türkiye kutuplaştırılmış, 2’ye bölünmüştür” şeklinde konuştu. gazeteduvar’ın haberine göre, Davutoğlu, “Türkiye siyasette yozlaştı, ekseninden kaydı” dedi ve şöyle devam etti: “AKP’yi 2002’de iktidara getiren siyasi yozlaşmaydı. Bugün de bir yozlaşma var. Toplumsal gerginlikten uzak durmak lazım. Kutuplaşmanın tedavisi muhabbet ve nezakettir. 22 Mayıs’ta Başbakanlık’tan ayrıldığımda Türkiye’nin hiçbir ilinde, ilçesinde, kasabasında, köyünde tek bir barikat, hendek kalmamıştır. Eski Türkiye’nin bütün aktörleri AKP’yi kullanmaya çalışıyor. Sayın Erdoğan eskisi gibi ‘Eski Türkiye’ demiyor. Türkiye 90’lı yıllara geri döndü.

HÜKÜMET SALGIN KRİZİNİ ÖNGÖREMEDİ

Korona virüsü Ocak ayında çıktığını ifade eden Davutoğlu, “Mart ayında tesbit edilmişti. Hiçkimse konuşmadan 16 Mart’ta seri tedbir paketleri açıkladım. Hükümet vahim hatalar yaptı. Krizi öngöremedi. İran ve İtalya’da ölümler zirvedeyken tedbir almadılar. Fevri ayaküstü alınmış kararlarla yol alınmaya çalışıldı. (...)Sağlık Bakanı pike ulaşıldığını söylediği gün Cumhurbaşkanı 45 günde 2 sahra hastanesi yapılacağını söyledi. Bu hastaneye ne gerek var? Ya Sağlık Bakanı yanlış bilgi veriyor ya Cumhurbaşkanı. Bilim insanlarının bu kadar uzun süre sokağa çıkma yasağı önermemesi mümkün değildir.” diye konuştu

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