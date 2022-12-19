TBMM, hiç olmadığı kadar etkisizleştirildi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serap Yazıcı, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi tarihinde hiç olmadığı kadar yetkisizleşmiştir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serap Yazıcı, Türkiye’nin hukuk devletinden hızla uzaklaştığını söyledi. Yazıcı “Olağanüstü hâl rejiminin baskı ortamında, herkesin ifade hürriyetinin sınırlandığı bir atmosferde, 21 Ocak 2017’de önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, daha sonra 16 Nisan 2017’de halk oylamasında kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise aslında, ülkemizi yönetenlerin olağanüstü hâl yönetiminde müptelası oldukları keyfilik yönetimini kurumsallaştırmak üzere icat edilmiş benzersiz bir yönetim modelidir. Bu hükümet sistemi, aslında ilk bakışta sözüm ona başkanlık sistemine benzediği izlenimini verse de ondan tamamen farklıdır. Çünkü Amerikan modeli başkanlık sistemi, gerçek anlamda kuvvetler ayrılığı sistemine dayanmaktadır. Oysa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yürütme gücünün tamamının Cumhurbaşkanına sunmakta, yasama alanında Cumhurbaşkanına çeşitli kontrol yetkileri vermekte, yasamanın pek çok etkisini ortadan kaldırmakta veya zayıflatmakta, yargıyı ise tamamıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı hâle getirmektedir” dedi.

Geleceğe güvenle bakamıyoruz

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye, 150 yılı aşan parlamenterizm geleneğinden ve 60- 70 yılı aşan hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkesinden tamamen uzaklaşmıştır” diyen Yazıcı, “Bugün artık Türkiye’nin hiçbir uluslararası endekse göre demokrasi veya hukuk devleti olarak tanımlanması mümkün değildir. Sabahki buluşmamızda, aramızda Türkiye’nin hukuk devleti olmamasının pek çok mağduru vardı. Bunların isimlerini hepiniz biliyorsunuz. Bugün Türkiye’nin geleceğe güvenle bakabilme ihtimali yoktur. Neden yoktur? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi tarihinde hiç olmadığı kadar yetkisizleşmiştir. Onun elindeki kanun yapma yetkisi, Cumhurbaşkanının veto yapma etkisiyle sınırlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin elindeki sözlü soru yetkisi, gen soru yetkisi ilga edilmiş, yazılı soru yetkisi etkisiz hâle getirilmiş, Meclis soruşturması yetkisi tamamen etkisiz, teorik bir mekanizmaya dönüştürülmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin elindeki Bütçe Kanunu kabul yetkisi, elinden alınmıştır” ifadelerini kullandı.