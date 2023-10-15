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15 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

TBMM, Irak ve Suriye tezkerelerini görüşecek

15 Ekim 2023, Pazar 14:33
TBMM Genel Kurulu, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşecek.

Haftalık çalışmasına 17 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alınacak.

Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifinin de Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor.

Teklif, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira idari para cezası verilmesini içeriyor. Ayrıca teklifte Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan madde ihdası ile emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi öngörülüyor.

Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirecek, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayacak bütüncül bir yol haritası olarak belirlenen 12. Kalkınma Planı, Meclise sunulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, 12. Kalkınma Planı'na ilişkin 17 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapması planlanıyor.

Bütçe sunumu

Bunun yanı sıra 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi de aynı hafta TBMM'ye sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından 20 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçeye ilişkin sunum yapılması bekleniyor.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplanacak.

Salı ve çarşamba günü ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

AA

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