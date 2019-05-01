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1 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

TBMM redlerle açıldı

01 Mayıs 2019, Çarşamba 18:06
İki aylık aranın ardından çalışmalarına başlayan TBMM’de iki önemli önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçim nedeniyle verdiği iki aylık aranın ardından bu hafta çalışmalarına tekrar başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının ardından konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Meclis araştırma önergesi verdi. Önerge, Adalet ve Kalkınma Patisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarıyla reddedildi. Araştırma önergesinin reddedildiğini Twitter’dan duyuran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Neyin ortaya çıkmasından korkuyorsunuz?” diye sordu.

AKP’li Güler AA’yı savundu

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti’nin, “AA’nın seçim verilerini yayımlaması” konusunda verdiği araştırma önergesi görüşüldü. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da AA ile ilgili verdiği soru önergelerine tatmin edici yanıtlar alamadığını söyledi. Öztunç ayrıca, “kurumun bir an evvel eski günlere dönmesi” gerektiğini ifade etti. AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ise Anadolu Ajansı hakkındaki ithamlara değinerek, “Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Çok güzel bir mecelle tabiri. Biraz önce iki saygıdeğer hatip, çok garip, sadece bir kahvehane dedikodularını burada sanki gerçekmiş gibi ifade etmeye çalıştılar” dedi. Ankara - aa

“Önergeyi kabul etmek bu Meclis’in namusudur”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 21 Mart 2019 tarihinde Türkiye’nin çok büyük bir felaketin kıyısından döndüğünü ifade ederek mecliste açıklamalarda bulunmuştu. Çıray, şimdilik kim olduğu bilinmeyen bir mihrak tarafından kontrollü bir yangın çıkarılmak istendiğini belirterek, “O yangın kontrolden çıkarak yayılmış olsaydı, bu travmanın şiddeti inanın 15 Temmuz hain girişiminin şiddetinden çok daha vahim olurdu. Kısacası kanlı kardeş kavgasının kıyısından dönüldü. Çok şükür ki provokatörlerin istedikleri olmadı. Bu araştırma önergesini kabul etmek bu Meclisin namusudur. Aksi halde hiçbir milletvekili bundan sonra güvence altında olamaz. Bu kontrollü yangını çıkaranların hedefi demokrasi ve hukuk devletini yıkmaktır. Bu nedenle hedef devletti, hedef milletti” diye konuşmuştu.

AA önergesi de kabul edilmedi

Bir başka önerge ise Anadolu Ajansı ile ilgiliydi ve bu önerge de AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Anadolu Ajansı için verilen araştırma önergesinin AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildiğini söyledi. Meclis mesaisinin başlamasının ardından İYİ Parti, Anadolu Ajansı’nın seçim akşamı 13 saatlik kesintisine ilişkin araştırma önergesi verdi. Türkkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti tarafından Meclis’e verilen önergenin AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini belirtti. Türkkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Anadolu Ajansı’nın seçimlerde sergilediği tutum ve seçim üzerinde toplumu yanıltıcı manüplasyon yapmak suretiyle işlediği suçun araştırılmasına yönelik İyi Parti Grubu olarak verdiğimiz araştırma önergesi, Ak Parti ve MHP’nin oyları ile reddedildi” ifadelerini kullandı.

 

 

Etiketler: tbmm
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