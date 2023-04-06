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7 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

TBMM tatile girdi

06 Nisan 2023, Perşembe 21:30
TBMM Genel Kurulu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

Genel Kurulda, yasama yılını değerlendiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 27. Dönem'de milletvekillerinin temiz bir dilin kullanılmasına özen gösterdiğine şahit olduğunu söyledi.

Bazen birbirlerini anlamamaktan kaynaklı olumsuzlukların da yaşandığını dile getiren Dervişoğlu, "Bütün bunlara rağmen ben bütün milletvekillerinden razıyım. Cenabıhak da razı olsun." dedi.

AK Parti'nin üç dönem kuralını hatırlatan Dervişoğlu, "Piyango kime vurdu bilmiyorum ama Doğan Kubat ve Mustafa Elitaş'ı çok özleyeceğim. Benden yana hakkım varsa helal olsun, sizler de bana haklarınızı helal ediniz." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, dünya parlamentoları arasında millet egemenliğinin timsali olmayı hak edecek TBMM dışında bir meclisin bulunmadığını vurguladı.

MHP ve Cumhur İttifakı olarak her koşulda milletin selameti için büyük bir gayret ve sorumlulukla çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bülbül, 27. Yasama Dönemi'nde ülkenin ve milletin hayrına olduğunu düşündükleri birçok çalışmaya imza attıklarını bildirdi.

Bülbül şunları kaydetti:

"Mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizin savunulması için imzalanan deniz yetki alanı sözleşmeleri, çıkarılan tezkereler, terörle mücadele alanında çıkarılmış tezkereler, memleketimiz için gerekli olan, milletimizin güvenliği, selameti için lazım olan bütün çalışmalar Gazi Meclisimizde milletvekillerimizin katkısıyla Meclisimizden geçmiştir."

Bülbül, bu süreçte Karabağ'ın işgalden kurtarıldığını Ayasofya'nın ibadete açıldığını da anımsattı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da 27. Dönem boyunca Genel Kurulda birçok sorunu, acıyı ve kederi birlikte paylaştıklarını söyledi.

Beştaş, "Bizler dönem boyunca belirli bir seviyenin altına düşmemeye ve burayı Türkiye halklarının ortak çıkarlarının meydanı haline getirmeye çalıştık. Tek amaç ve gayemiz demokrasi ve müzakere kültürünün parlamento çatısı altında yeşererek tüm ülkeye yayılmasıydı. Amacımız, parlamentonun belirli kesimler yerine tüm halkı gözeten çalışmaları esas alarak ortak yararı gözetmesiydi fakat AKP-MHP ittifakı hemen her kanun teklifinde bir dar grubunun sözcüsü oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelecek dönem bunun telafisinin sözünü veririz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de 8 yıldır grup başkanvekilliğinde bulunduğunu, bu görevi parlamentoda en uzun yapan kişinin Engin Altay olduğunu söyledi.

Özel, "Bu görevi üç erkek üstlenmenin kadın arkadaşlarımıza, kadın seçmenlerimize karşı mahcubiyetini taşıdık, gelecek dönem bunun telafisinin sözünü veririz." dedi.

Özel, 27. Dönem'de Genel Kurulda yapılan tenkitlerin hiçbirinin kişisel olmadığını vurguladı.

AK Parti'nin üç dönem kuralını hatırlatan Özel, "Bizim 'kendisi Anayasa'ya uymuyor, 3 dönem kuralına uymuyor.' diye eleştirdiğimiz biri, tüzükteki üç dönem kuralını işletip sizleri bizden mahrum edecek; eğer buna direnmeye karar verirseniz CHP herkes için var arkadaşlar." diye konuştu.

Milletin hakem olduğunu, 14 Mayıs'ta karar vereceğini belirten Özel, devletin ve milletin hayrına ne olacaksa öyle bir sonucun çıkması temennisinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de bulundukları sürede kendilerine milletin verdiği görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Bugüne kadar hiç kimseyi incitmediğini, hakaret etmediğini, kimsenin şahısına karşı herhangi bir saldırıda bulunmadığını kaydeden Elitaş, "Hiç kin tutmadım, burada konuşulan burada kalır. Hepimiz millet için çalıştık, hepimiz insanlarımızın, Türk milletinin iyiliği, onların selameti için çalıştık, gayret ettik; kanun tasarıları görüşülürken aynı düşüncelerle yaptık." dedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş birleşimi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

AA

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