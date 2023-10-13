"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

TBMM'ye sahipsiz köpeklerle ilgili şikayet başı çekiyor

13 Ekim 2023, Cuma 14:19
TBMM Dilekçe Komisyonuna vatandaşlar tarafından son 5 ayda yapılan başvurular arasında sahipsiz köpeklerle ilgili şikayet ve talepler başı çekti.

TBMM Dilekçe Komisyonuna son 5 ayda gelen şikayet konularının başında, sahipsiz köpeklerle ilgili yaşanan sorunlar geldi.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Dönem'in başlangıcı olan 15 Mayıstan bu yana 3 bin 985 başvuru yapıldı.

Komisyona yapılan müracaatların yüzde 93'ü elektronik posta yoluyla, geri kalanları da elden, faks, posta ve milletvekilleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği 6 toplantıda 1771 dilekçe hakkında karar verdi, 23 dilekçeyi ise mevzuata uygun olmaması ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırdı. Diğer dilekçelerin incelemesi devam ediyor.

En çok şikayet başıboş köpeklerle ilgili

TBMM Dilekçe Komisyonuna en çok şikayet edilen konu sahipsiz köpeklerle ilgili oldu.

Yaşadıkları şehirlerdeki sahipsiz köpeklerden dert yanan vatandaşlar, soruna çözüm bulunması için ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışma yapılmasını ya da yürütülen çalışmaların arttırılmasını talep etti.

Birçok vatandaş başıboş köpeklerin toplatılmasını, kısırlaştırılmasını, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmasını isterken bazıları da hayvanlarını sokağa terk edenlerin tespit edilerek cezalandırılması talebinde bulundu.

Başvurular arasında, söz konusu şikayetlerin aksine, "başıboş köpeklerin yol açtığı sorunlara dikkati çekmek ve bu sorunların çözümü için çalışma yürütmek için kurulan bir internet platformunun kapatılması ve sahibinin tutuklanması" ile "toplumu yanlış bilgilendirerek sokak hayvanlarını hedef gösterdiği iddia edilen bir derneğin kapatılması" talepleri de dikkati çekti.

Sahipsiz köpeklerle ilgili başvuruları inceleyen Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, söz konusu taleplerin bir kısmının karşılanabilmesi amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiği; bazı talepler için ise ilgili mevzuatın uygulamasının devam ettiğinin anlaşıldığına karar verdi.

Komisyon, dilekçe sahiplerine, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin bu alanda yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kısırlaştırma sayıları yetersiz kalıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının komisyona gönderdiği yazıda, yerel yönetimlerce gerçekleştirilen kısırlaştırma sayısının hayvanların yavrulama sayısının çok altında kalması ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen hayvanların da yasa uyarınca, alındıkları ortama geri bırakılma zorunluluğunun bulunması nedeniyle sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısının azaltılamadığı belirtildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı da sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin, kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkate alınarak yürütülmeye çalışıldığına dikkati çekerek, "Birliğimize, tehlike arz eden hayvanlara yönelik kayıt süresinin uzatılması, kısırlaştırma için Birlik tarafından fon oluşturulması, bir kısım belediye sınırlarında bulunan hayvanların bakımı ile belediyeler tarafından hayvanlara yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere destek talepleri iletilmektedir." bilgisini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise 31 Ocak 2022 tarihli verilerine göre son 5 yılda 1 milyon 310 bin 108 hayvanın kısırlaştırıldığını, 2 milyon 704 bin 768 hayvanın rehabilite edildiğini ve 274 bin 940 hayvanın da sahiplendirildiğini aktardı. Aynı raporda, Ankara'da 90 bin, İstanbul'da 128 bin 900, İzmir'de de 450 bin olmak üzere toplam 668 bin 900 sahipsiz köpek bulunduğu kaydedildi.

İlginç dilekçeler

Öte yandan, Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı.

Başvurular arasında, TBMM'nin pazar günleri de çalışması, Türkiye'nin karşı koyacak anti-starlinkleri olmadığı gerekçesiyle Elon Musk'ın starlink uydu projesinin Türkiye'de uygulanmaması, cuma namazı vaktinin kamu ve özel sektör çalışma saatleri açısından resmi tatil ilan edilmesi, emekliler için internetin ücretsiz olması, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakaları için ayrı belediye başkanlığı seçimi yapılması, TBMM'de siyasi partilerin haftalık grup toplantılarının vatandaşların katılımına kapalı olarak yapılması, depremzedelerin mağduriyetlerini gidermek için EYT kapsamının genişletilmesi gibi taleplerle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırlamak isteyen, istifa ettiği eski iş yerine geri dönebilmek için yardım talep eden, TBMM'den ajanda ve kalem gibi eşantiyon malzeme isteyenlerin dilekçeleri de bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze sınırına yakın yahudi yerleşim biriminin yüzde 60'ı tahliye edildi

    Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan acil müdahale çağrısı

    Tokyo'da "Gazze'ye özgürlük" gösterisi

    TBMM'ye sahipsiz köpeklerle ilgili şikayet başı çekiyor

    İkinci el oto pazarında satış sayısı yüzde 12 artarken fiyatlar yüzde 2,6 geriledi

    Şanlıurfa'da otomobille otobüs çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı

    Lübnan'daki Türk vatandaşlara uyarı

    İsrail, Gazze'ye 6 günde 6 bin bomba attı - UNICEF: Gazze'de 1 milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok

    Gazze ve Filistinliler silinemez

    Deprem illerine kırtasiye vaadi de yalan oldu

    Sağlıkta kriz derinleşiyor

    İnşaat maliyetlerinde yükseliş devam ediyor

    İşgal bitmeden çatışma bitmez

    Gazze boşalıyor

    Enkaz altında çok insan var

    Lübnan’da da cami vurdu

    Türkiye, Hırvatistan'dan 3 puanla döndü

    TBMM'den Filistin-İsrail savaşına ilişkin ortak bildiri

    İsrail Enformasyon Bakanı istifa etti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Düşmana yarayan saldırılar
    Genel

    Sağlıkta kriz derinleşiyor
    Risale-i Nur'dan

    Şu medeniyet en dehşetli vahşetlere fetva veriyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Bizimkisi dudak tiryakiliği
    M. Latif SALİHOĞLU

    İman ve irade kuvveti
    ŞULE NUR YAŞAR

    Bir insan nasıl tükenmez?
    Süleyman KÖSMENE

    Şakada ölçümüz ne olmalıdır?
    Faruk ÇAKIR

    Festival adıyla israf

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.