"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

TBMM'yi yoğun bir gündem bekliyor

07 Şubat 2021, Pazar 12:01
Meclis, bir haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına yoğun bir gündemle başlayacak. Genel Kurulda, nadir görülen hastalıklar, Rabia Naz, bilişim teknolojileri bağımlılığına ilişkin araştırma komisyonu raporları ve uluslararası anlaşmalar ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu, 9 Şubat Salı günü toplanarak, gündemdeki uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna ilişkin kanun tekliflerini görüşecek.

Genel Kurulda ayrıca 2019 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu müzakere edilecek.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları, ALS, SMA, DMD, MS hastalıkları, bilişim teknoloji bağımlılığının bireyler üzerindeki etkileri, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümleri konusunda Meclis araştırma komisyonlarının hazırladığı raporlar da Genel Kurulun gündeminde olacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonun Çocuk Hakları Alt Komisyonu, 11 Şubat Perşembe günü toplanarak İçişleri Bakanlığı yetkililerinin çocuk işçiliği ile alakalı kolluk kuvvetlerinin ve yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalar, İller İdaresi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere diğer birimlerin örnek projelerine dair sunumlarını dinleyecek.

Grup toplantıları başlıyor

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yeniden başlayacak.

AA

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kovid-19'un kökenine ilişkin DSÖ araştırma ekibinden açıklama

    TBMM'yi yoğun bir gündem bekliyor

    71 milyon kez 'soy' araştırıldı

    'Beğenmediğiniz insanları terörist ilan edemezsiniz'

    'Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz'

    'Seçim kazanmanın yolu ittifaklardan geçiyor'

    Toplumsal bağışıklık sağlanmadan okullar açılmamalı

    Küresel ısınma Kovid-19'un çıkışında etkili olabilir

    ‘Doğru düzgün bir destek paketi hazırlanmalı’

    Moskova'daki cezaevlerinde yer kalmadı

    Türkiye'de 7 bin 897 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Mutasyonun yoğun olduğu illerde kısıtlamalar yapılabilir

    Uygurların hak nöbeti sürüyor

    Başörtüsü yasağına bir red daha

    Çin, Sinovac aşısının yaygın kullanımına onay verdi

    Aşılamada 2. doz başlıyor

    Koronavirüse yakalananların sayısı 106 milyonu aştı

    Aşı olanların sayısı koronavirüse yakalananların sayısını geçti

    İran'da aşılama bu hafta başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Beğenmediğiniz insanları terörist ilan edemezsiniz'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’nın mücadelesi hukuk ve demokrasinin önünü açıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Boğaza ne lâzım?
    Mehmet KARA

    Virüsün bulaşmadığı tek yer!
    Adnan NACİR

    Devletin gücünü sınamak
    Misbah ERATİLLA

    Arayış
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yazdıklarım müşahedatımın kırk binde biridir...
    Rifat OKYAY

    Hakikî adâlet
    Risale-i Nur'dan

    Binlerce günaha nasıl mukabele edilebilir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.