Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın toplam borcu ağustos ayı itibarıyla 5,3 milyar TL’ye ulaşırken KİT’lerin toplam borcunun yüzde 82’sini Devlet Demir Yolları oluşturdu.

‘Holding modeliyle özelleştirilmesi’ planlanan TCDD’nin borçları katlanarak arttı. TCDD’nin 2,4 milyar TL’si vadesi geçen borçlardan oluşmak üzere Ağustos itibarıyla toplam borcu 5,3 milyar TL’ye ulaştı. BirGün’ün haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri, idarenin Hazine’ye olan borcu 2022 itibarıyla her ay artmaya devam ettiğini gösterdi. TCDD’nin toplam borcunun yüzde 46’sını, vadesi geçmiş borçlar oluşturdu. İdarenin vadesi geçmiş borçlarının toplam tutarının 2 milyar 455 milyon TL olduğu bildirildi. Toplam borcun 2 milyar 844 milyon TL’si ise “Vadesi Gelmemiş Alacak” kaleminde sınıflandırıldı. Haber Merkezi

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