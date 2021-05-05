TCK ve TMK basına baskı için kullanılıyor

Basın Araştırmaları Derneği çatısı altında Press in Arrest (Tutuklu Basın) Gazeteci Yargılamaları Veritabanı, izlediği, belgelediği ve raporladığı gazeteci yargılamaları verilerini ve bu verilerin analizlerini içeren ‘Türkiye’de Gazeteci Yargılamalarının Anatomisi’ başlıklı bir rapor yayınladı.

Euronews’in haberine göre, 2018’den bu yana, 356 gazetecinin yargılandığı 240 davanın yaklaşık 600 duruşmasını izleyen ve belgeleyen Press in Arrest raporu; ceza hukuku tedbirlerinin gazetecilerin yasal faaliyetlerini hedef alacak şekilde sistematik kullanıldığını ortaya koyuyor. İnsan hakları hukuku ve yargılama usûlleri uzmanı Avukat Ayse Bingol Demir hazırladığı raporda, ifade hürriyetine yönelik saldırılardaki temel eğilimler tanımlanarak dört temel başlık altında sistematik insan hakları ihlallerine dair somut örnekler sunuluyor. Raporda, ceza hukuku ve terörle mücadele mevzuatının keyfi kullanımıyla gazetecilerin hedef haline getirildiğine dikkat çekilerek, verilere göre, “Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nun kimi hükümleri ısrarlı biçimde gazetecileri hedef alacak şekilde kullanılıyor. Bu kanunların pek çok maddesinin fazla geniş kapsamlı ve muğlak olduğu ve uluslararası insan hakları standartlarına uymayan şekilde uygulandığı ortadadır” deniliyor.

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