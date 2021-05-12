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12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

TEBRİK VE DUYURU

12 Mayıs 2021, Çarşamba 02:05
Okurlarımızın, milletimizin ve İslam âleminin yarın idrak edeceğimiz Ramazan Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

DUYURU

Perşembe, Cuma ve Cumartesi'ye tekabül eden bayram günlerinde gazetemizin kâğıt baskısına da, PDF sayfalarına da ara vereceğiz.

16 Mayıs Pazar günü PDF sayfalarımız, Pazartesi de hem kâğıt baskı, hem PDF'lerle, kaldığımız yerden devam edeceğiz.

***

Online Bayramlaşma

Bayramın ilk günü (yarın) online bayramlaşma programımız var. 14:00'te başlayacak olan program İzzet Atik'in açış konuşmasından sonra Ömer Tuncay'ın Risale-i Nur dersiyle devam edecek.

EuronurTV'den canlı olarak yayınlanacak olan programda, ülke içi ve dışındaki 17 hizmet mahallinin sekreterleri de konuşacak.

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    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

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