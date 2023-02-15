Tedavi için gelip, enkaz altında öldüler

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından civar illerde de büyük bir yıkım yaşandı. Bunlardan birisi de Hatay’ın İskenderun ilçesindeki devlet hastanesi binasıydı.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından civar illerde de büyük bir yıkım yaşandı. Bunlardan birisi de Hatay’ın İskenderun ilçesindeki devlet hastanesi binasıydı. Arama kurtarma ekiplerinin aktardığına göre hastanede personel, hasta ve hasta yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık 300 kişi bulunuyordu. Ancak kaçının kurtulduğu henüz bilinmiyor. Buradaki öfke büyüyor. Bunun nedeni ise Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bina raporu. Rapora göre binanın dayanıklılık durumu kırmızı harflerle yazılmış. Yani “depreme dayanıklılık testi olumsuz”. Söz konusu rapor 2012 yılına ait. Ardından herhangi bir iyileştirici çalışma yapıldı mı, yapılmadı mı belirsiz. Bölgedeki halkın tartışma konusu da bu bina. BBC Türkçe’nin haberine göre, hastane binası çöktüğünde Alican Kenar’ın babaannesi ve babaannesinin erkek kardeşi de oradaydı. Kenar’ın babaannesinin cansız bedenine ise, depremin üzerinden bir haftadan fazla geçmişken, ancak Salı akşamı ulaşılabildi.