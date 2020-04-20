"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Tedbirler iyi uygulanırsa güzel günler bizi bekliyor'

20 Nisan 2020, Pazartesi 12:09
Covid-19 salgınında ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne 634 bin test yapılırken, son bir haftada yatay duraksamaya geçen yoğun bakım ve entübe hasta sayısından sonra vaka artış hızında azalmanın başlaması uzmanları umutlandırdı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, “Ortaya çıkan tablo hepimizi umutlandırdı. Vaka artış hızımız yavaşladı. Tedbirler sıkı sıkıya uygulanırsa iyi günler bizi bekliyor" dedi.

"İHMALE YER YOK"

Pandemide 5. haftayı geride bırakırken, en kritik dönemin 6 ve 8'inci haftalar olduğuna dikkat çeken enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, "Tepe noktaya vardıktan sonra, sayıların azalmaya başladığını göreceğiz. Cumartesi ortaya çıkan tablo hepimizi gelecek günler için umutlandırdı. Vaka artış hızımız, önceki haftalara göre daha yavaşlamış durumda. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında azalma söz konusu. Temkinli olmaya devam etmeliyiz. En ufak ihmal ikinci salgın dalgasına yol açabilir. Altını çizerek söylüyorum, tedbirleri uygulamaya devam ettiğimiz takdirde, iki hafta sonra daha iyi bir tablo göreceğiz, iyi günler bizi bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

"İYİ SINAV VERDİK"

Türkiye'deki sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarının iyi bir sınav verdiğini de dile getiren Azap, “ABD, İtalya, İspanya gibi olmadık. Tedbiri elden bırakmadığımız takdirde de bu ülkeler gibi olmayacağız. Çin'deki tecrübelerden faydalanarak, bu ülkedeki hekimlerle görüşerek kendi algoritmamızı oluşturduk. O algoritma gayet iyi işliyor. Kamuoyunun bildiği ilaçları, hastalığın ilk haftasında, henüz semptomlar hafif seyrederken uyguladık. Bu dönem virüsün çoğaldığı dilim ve en kritik zamandır. İkinci hafta ise bağışıklık sistemini düzenlemeye, sitokin firtınasına yönelik tedavileri algoritmamıza dahil ettik. Türkiye'nin enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji geçmişinin çok eskiye dayanması, geçmişteki aşı üretme tecrübelerimiz yolumuzu aydınlattı. Elbette eksiklerimiz var ama sağlık sistemimize güveniyoruz" diye konuştu. 

"EVDE KALMAK ETKİLİ"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Geçen hafta sonu sokağa çıkmamanın etkisini bugün görüyoruz. Umarım vaka sayılarımız giderek düşer. Iyi gidiyoruz ama rehavete kapılmamalıyız. Evde kalmak etkili oluyor. En ufak gevşemede tekrar bulaşma hızı ve vaka artabilir. ABD ve Avrupa'da sağlık sistemleri iflas etti. Türkiye'de açıkta kalan hastamız olmadı. Vatandaş sosyal izolasyona uyarsa aydınlık günlere kısa zamanda ulaşırız."

"TÜNELİN UCU AYDINLIK"

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan: “Vaka artış hızımız iki haftalık süreçte yüzde 14'ten yüzde 4'e geriledi. Filyasyon ekipleri, tedavi algoritması ve rehberi, yoğun bakım yatak sayımızın çokluğu ile sağlık ordumuzun fedakarlığı artış hızında duraksama ve düşüşe geçmeyi sağladı. Tünelin ucu aydınlık. İkinci dalganın gelmemesi için tedbirleri taviz vermeden uygulamaya devam etmeliyiz." 

EN DÜŞÜK ORAN 

Test sayısı artmasına rağmen vaka artış hızı geçtiğimiz gün, 4 binin altına inerek 3 bin 783 olarak tespit edildi. 3 Nisan'da vaka artış hızı yüzde 15 seviyesine ulaşırken, 11 Nisan'a kadar geçen sürede artış oranı yüzde 11 ile 14 arasında seyretti. 12 Nisan'da vaka artış oranı yüzde 9.2 olarak tespit edilirken, bu oran 18 Nisan'a kadar kademeli olarak düşüşe geçti.

Geçtiğimiz gün toplam 40 bin 520 test yapılırken vaka artış hızı yüzde 4.8 oldu. Bu oran test sayısının artmasına rağmen 3 Nisan'dan bugüne kadar geçen sürede en düşük artış hızı olarak kaydedildi. 

NTV

Etiketler: tedbir, güzel günler
Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Davutoğlu, belediyelere yardım yasağını eleştirdi

    'Genç işsizlik yüzde 40'a yükselebilir'

    Türkiye'de bulunan 7 İspanyol ülkelerine gönderildi

    'Teravih namazlarını herkes evinde kılabilir'

    Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetilmeye başlandı

    Mehmet Görmez’in annesi koronavirüs nedeniyle vefat etti

    'Tedbirler iyi uygulanırsa güzel günler bizi bekliyor'

    Norveç'te anaokulları eğitime yeniden başladı

    Trump: İran talep ederse salgınla mücadele için yardım edebiliriz

    Dev tahliye operasyonu başlıyor

    Almanya'da 8 Türk daha koronavirüs nedeniyle vefat etti

    Yeşilova Belediye Başkanına silahlı saldırı

    30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Ekosistemi bozduk virüs istilâsına uğradık

    Fırsatçılara dikkat

    Dünyada tahliye dalgası başladı

    Hafife almayın panik de yapmayın

    Hızla hukukun dışına çıkılıyor

    Rehavete kapılma Türkiye

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Herkese bir ay ücretsiz e-gazete aboneliği
    Mehmet KARA

    İtiraz eden muhalefet neden sahip çıkmadı?
    Genel

    Ekosistemi bozduk virüs istilâsına uğradık
    Genel

    Hastalar Risalesi kampanyası Nevşehir’de
    Süleyman KÖSMENE

    Evde itikâfa niyet edebilir miyiz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Mikroptan bahar çiçeğine kadar israfsız ölçüler...
    İbrahim ÖZDEMİR

    Dâvâ adamı, dâvâsı ve değerleri için yaşar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kimi husûmete, kimi muhabbete çalışır
    M. Said ZEKİ

    “Bize yalan söylediler!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.