Tedbirler yeterli değil

GYİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini masaya yatıran anket sonuçlarında, alınan ekonomik tedbirlerin yeterli olmadığı görüşü öne çıktı.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini masaya yatıran anket sonuçlarında, alınan ekonomik tedbirlerin yetersiz olduğu görüldü. GYİAD’dan yapılan açıklamaya göre, ankette genç iş insanlarına destek paketleri, mevzuat değişiklikleri, teşvik ve tedbirler konusunda sorular yöneltildi. Ankete katılan üyelerin yüzde 90’ı salgın sebebiyle yaşanabilecek ekonomik olumsuzluklara karşı kaynak oluşturulması konusunda tedbirleri yeterli görmezken, üyelerin yüzde 95’i hayata geçirilen mevzuat değişikliklerini yeterli bulmuyor. Ankete göre, Türkiye’de alınan tedbirler ve açıklanan destekler iş dünyasının mevcut yükümlülüklerinin ötelenmesi ve kredi verilmesine yoğunlaşmış durumda. Salgın sürecinin ne zaman biteceğinin net bir şekilde öngörülememesi sebebiyle iş dünyası ek borçlanmaya sıcak bakmıyor. Öteleme ve kredi çözümlerine alternatif olarak yükümlülüklerin silinmesi ve hibe şeklinde kaynak kullandırılması talebi anket sonuçlarında öne çıkıyor.

Tarıma destek arttırılmalı

Ankete katılan üyeler, işsizlik için ödenen devlet desteğinin bu dönemde arttırılması gerektiğini düşünürken, özellikle iş yerlerini açamayan küçük esnafın kira desteği ile korunması ve KOBİ’lere daha çok kaynak aktarılması gerektiğini belirtiyorlar. Tarım sektörü, gıda güvenliğinin önem kazandığı bu dönemde oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Anket sonuçlarında, tarım sektörüne yönelik destek ödemelerinin arttırılması ve hasat dönemi öncesi hibe ödemeleri yapılması görüşüne yer verildi. Özellikle turizm, havacılık, yolcu taşımacılığı gibi sektörlerde önemli gelir kayıpları oluşmaya devam ediyor. İptaller ve talebin tamamen kesilmesiyle birlikte nakit akışları bozulan sektörlerin başında gelen bu alanlara yönelik de ekonomik önemlerin hızla alınması görüşü ankette öne çıkıyor. Verilen desteklerde sektör farkı gözetmeksizin bütün sektörlerin “mücbir sebep” kapsamına alınması gerektiğini düşünen üyeler, açıklanan destek paketlerine yapılan başvuruların daha hızlı cevaplandırılması, desteklerdeki vadeler ve ötelemelerdeki sürelerin de uzatılması görüşünde.