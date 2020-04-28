Tedbirlere uyulursa Mayıs sonu tamam

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınının ne zaman biteceğine ilişkin sorulara, “Muhtemelen Mayıs ayı sonuna kadar, belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız” dedi.

Özlü, bu tarihin tedbirlere uyulduğu ve yeni bir kırılma olmadığı takdirde geçerli olduğunu vurguladı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye’deki gidişatına ilişkin değerlendirmede bulunan Özlü, “Salgının bitmesine az kalmış gibi görünüyor. Çok uzamayan bir süreçte bence de normalleşme çalışmaları başlayacak, ama tabiî burada çok dikkatli olmamız gerekiyor” dedi. Ramazanda meydana gelebilecek muhtemel risklerin özellikle önlenmesi gerektiğinin altını çizen Özlü, uzamayan bir süreçte normalleşme çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

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