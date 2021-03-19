Tehlike çanları çalıyor

Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, koronavirüs haritasında “kırmızı” illerin artış gösterdiğine dikkat çekerek, İstanbul için de tehlike çanlarının çaldığını vurguladı.

Türkiye’nin illere göre Koronavirüs haritasında “kırmızı” illerin artış gösterdiğine dikkat çeken İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, İstanbul için de tehlike çanlarının çaldığını ve kendi merkezlerinde test pozitiflik oranlarına henüz yansımasa da ilk başvuru oranlarının yüzde 30 oranında yükseldiğini söyledi. Prof. Dr. Gönen, vatandaşların serbestleşmeyi “salgın bitmiş gibi algılamaması” gerektiğini söyledi ve belediyelere, “İlânihayet kısıtlamayla yaşayamayız. Ama kapalı ortamda da maskesiz çok uzun süre kalmamak gerekiyor. Bu nedenle belediyelerin bu dönemde dış mekana masa koyma sınırlamasında daha hoşgörülü davranması gerekiyor” çağrısında bulundu. T24’deki habere göre son günlerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi özelinde ilk müracaat vaka sayılarında belirgin bir artış gözlemlediklerini söyleyen Prof. Dr. Gönen, “Yüzde 30 gibi bir artış var ilk başvurularda. Bizim ikinci pikte, yoğun bakımda hasta sayımız 55’e ulaşmıştı. Yoğun bakım kapasitemizi yükseltmiştik ve tamamı dolmuştu. Test pozitiflik oranlarımız ise son bir aydır, hatta 45 gündür yüzde 5 civarında seyrediyor” diye konuştu.

Rehavete kapılmayalım

Salgının başladığı geçtiğimiz yılın Mart ayında herkes için yeni bir hastalık olduğu için panik halinde testi pozitif çıkan herkesin hastaneye yatırıldığını belirten Prof. Dr. Gönen, sözlerini şu uyarılarla noktaladı, “Şu anda hastalık hakkında biraz daha bilgilerimiz oturdu. İlk dalgaya kıyasla Eylül’ün ikinci yarısı, Ekim-Kasım aylarında yaşadığımız ikinci dalga Tsunami gibi geldi. Birinci dalgadakinden çok daha fazla sayıda Kovid pozitif vak’a oldu. Testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 30’ları buldu. Hastaların çoğu hastaneye yatırmadan tedavisi verilerek evlerine gönderildi. Sadece genel durumu bozuk olanlar hastaneye yatırıldı. O dönemde de yoğun bakım ünitemiz tamamen dolmuştu. Şimdi üçüncü dalga geliyor mu? Evet olabilir, ancak ben ilk iki dalga kadar şiddetli bir süreç beklemiyorum. Çünkü risk grubundaki birçok insanımızın aşılanması bir avantaj. Bir de önümüz yaz, açık havada daha fazla zaman geçirilecek. Ama bu da kimseyi rehavete sevk etmemeli”

“Pozitiflik oranlarında ciddi bir artış var”

Şu anda Avrupa ülkelerinde de ciddî bir yükseliş var aşıya rağmen. Bizim hastanemizde henüz test pozitiflik oranları yükselmedi, ama İstanbul’daki diğer merkezlerden gelen bilgilerde pozitiflik oranlarında ciddî bir artış olduğunu duyuyoruz. Valilik denetimleri ciddî anlamda işletiyor, ama her şey, bizlerin bu kurallara uymasıyla sonuçlanacak.”