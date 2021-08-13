ÖNCEKİ AKŞAM ANKARA ALTINDAĞ’DA YAŞANAN OLAYLARIN SON ZAMANLARDA ARTAN MÜLTECİLERE KARŞI OLUMSUZ BEYANLARIN BİR YANSIMASI OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ.

BİRLİĞİMİZİ BOZMAYA İZİN VERİLMESİN

ANKARA Altındağ’da daha önce yaşanan bir olayı bahane eden bir grubun Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırmasının, ülkemiz için “tehlikeli bir tahrik” olduğu belirtilirken sağduyu çağrısı yapıldı. Suçun şahsîliğine dikkat çekilen çağrıda, “Birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat verilmemeli” denildi.

SORUMLULAR GÖREVDEN ALINSIN

Mültecilere karşı son zamanlarda artan nefret söyleminin toplumun psikolojisini olumsuz etkilediği belirtilirken, yaşanan olaylarda saldırıların yaşanmasına müsaade eden sorumluların da görevden alınması istendi. Ankara Emniyeti de olaya ilişkin 76 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Tehlikeli tahrik

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir Türk gencinin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından bölgede Suriyelilere ait ev ve araçlara zarar verilmesi gerilimi tırmandırdı.



Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden Emirhan Yalçın'ın (18) cenazesi toprağa verildi. Fotoğraf: METİN AKTAŞ - aa

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir parkta, salı gecesi iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Emirhan Yalçın’ın can vermesinin ardından Önder ve Battalgazi mahallelerinde önceki gece gerilim tırmandı. Sokağa çıkan kalabalık bir grup, Suriyeliler’e ait olduğunu düşündükleri ev ve dükkanlar ile otomobillere zarar verdi, kullanılamaz hale getirdi. Grup, sokaklarda yaya veya motorlu taşıtla gezerek slogan attı. Battalgazi Mahallesi’ndeki kalabalık, iş yerlerine girip bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Yakılan ateş, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yabancı uyruklu bir vatandaşa ait otomobil de devrilerek ters çevrildi. Yaklaşık 50 bin nüfuslu Battalgazi Mahallesi’nde en az 10 bin Suriyeli olduğu tahmin ediliyor. Mahalleliler, Suriyelilerle aralarında yaşanan sorunların özellikle son yıllarda arttığını ve artık Battalgazi Mahallesi’nde göçmen istemediklerini ifade ediyor.

İstemiyoruz diyenler evlerini onlara satıyor

Mahalleli, Suriyeliler ve Türkler arasında ölümle sonuçlanan bu kavganın ilk olmadığını ifade ediyor. Suriyeliler ve Türkler arasında yaşanan ve kimi zaman yaralamalı kavgalara dönüşen gerilimlerde son birkaç yıldır artış var. Suriyeli komşusundan hiç rahatsız olmadığını, aksine ‘çok iyi insanlar’ olduğu dile getiren bir kişi, “İçlerinde iyileri, çok temiz olanları da var ama en azından olaya karışanların buradan gönderilmesi gerekiyor” diyor. Bir başka kişi ise mahallede Suriyelilerden fahiş kira bedelleri alındığını söylüyor: “Suriyelileri istemiyoruz diyenlerin çoğu, dükkânını ya da dairesini fahiş fiyatlarda Suriyelilere satmıştır. Ahır gibi yerleri fiyatından beş kat yüksek bir şekilde Suriyelilere kiralıyorlar. Hayvanın yaşamayacağı, suyu elektriği olmayan kömürlükleri biraz tadilat edip ev diye kiralıyorlar.”

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Suç şahsidir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Twitter’da yaptığı paylaşımda “Provokasyonlarla masum çocuklara saldırmak vicdana sığmaz” diye yazdı ve sükunet çağrısı yaptı. Usta’nın paylaşımında, “Bir kişinin işlediği suç başka insanlara mal edilemez. Suçlu kim olursa olsun gereken cezayı alacaktır. Birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat verilmemeli” ifadeleri yer aldı. HDP Genel Merkezi de “saldırıların derhal toplumun bütün kesimleri ve siyasî muhalefet ile durdurulması gereken bir noktaya geldiğini” söyledi. Parti, “Herkese çağrımızdır, bu vahim noktayı görmeli ve her şeyden önce güvenli yaşam hakkını savunmalıyız” dedi. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter’dan bu saldırıların yaşanmasına müsaade eden sorumluların görevden alınması çağrısını yaparken, “Bir failin eylemi ailesine, aşiretine ya da milletine atfedilemez. Bugün Suriyeli ya da Afgan bir suçlunun eylemi de yalnızca kendisini bağlar. Suç bireyseldir” dedi.

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Pırlanta gibi aileler de var

BBC Türkçe’nin haberine göre Aynı kişi, “İçlerinde sadece işinde gücünde olan, pırlanta gibi aileler de var. Adamlar ölümden kaçmış gelmiş, bunu istismar etmenin de bir anlamı yok. Sevmiyorsun madem, neden dükkânını fahiş fiyata kiraya veriyorsun?” ifadelerini kullanıyor. Suriyelilerin mahalleden gitmesi gerektiğini düşünen bir kadın mahalle sakini de kira ve dükkân fiyatlarıyla ilgili benzer bir örnek veriyor: “Evet buradan artık gitsinler ama bu duruma getiren de biz olduk. Kendi vatandaşlarımız dururken Suriyelilerden daha fazla para almak için evleri dükkânları onlara kiraya verdik. Benim dayım ihtiyaç sahibi olmasına rağmen onu oturduğu evden çıkartıp, Suriyeliler fazla para veriyor diye onları koydular.”

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‘Facebook üzerinden organize olmuşlar’

Hak İnisiyatifi Derneği, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan olaylar ile ilgili incelemelerde bulundu. İnceleme sonucu değerlendirmesinde kurumdan, “Yapılan görüşmelerden Altındağ’ın çeşitli bölgelerinde göçmenlere yönelik gerçekleştirilen saldırılara katılmak için Mamak ve Karapürçek gibi Ankara’nın farklı bölgelerinden kişilerin özellikle Facebook üzerinden organize olarak küçük gruplar halinde olay yerine intikal ettiği anlaşılmıştır. Bizzat şahit olunamamış olsa da, yapılan görüşmeler sonucunda kolluğun inceleme heyetimizin olay yerine intikalinden önce gerçekleştirilmiş saldırılara müdahale etmediği bilgisi alınmıştır. Bölgede yaşayan ve tarafımızca görüşülen göçmenler çok büyük bir korku ve endişe içinde bulunmaktadır. Yapılan saldırılar sonucunda birçok göçmenin yaşadığı evin camlarının kırıldığı ve göçmenlerin evlerinin ışıklarını söndürüp karanlıkta oturarak kendilerini korumaya çalıştığı bilgisine ulaşılmıştır” açıklaması yapıldı.