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26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Tek adam rejimi demokrasiyle aşılır

26 Ekim 2022, Çarşamba 01:02
TEK ADAM REJİMİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLMENİN YOLU TEK ADAMLIK DEĞİL, BİRLİKTELİK VE DEMOKRATİK USULLERLE HAREKET ETMEK.

AKP DEMOKRASİ DİYE GELDİ, AMA...

DOÇ. DR. Serhan Yücel: “Muhalefet olarak doğan AKP demokrasi ideali belirten çalışmalarla seçildi, ama gelinen noktada antidemokratik süreçlerin süjesi haline geldi. Buna mukabil farklı ideoloji ve görüşlere sahip partiler 6’lı masada antidemokrasiye karşı birleşti.”

AKIL, BİLİM, HUKUK, ADALET, ÇOĞULCULUK

“Demokrasinin olmazsa olmazları akıl ve bilim, hukukun üstünlüğü ve adalet, çoğulculuk, hesap verilebilirlik. Bunlar olmadan demokrasi korunup gözetilemez. Bunlarla kurumsallaşma sağlanabildiği takdirde demokratik yönetimler mümkün kılınabilir.”

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Tek adam rejimi demokrasiyle aşılır

Doç. Dr.  Serhan Yücel, tek adam rejimlerinin önüne geçilebilmesinin tek adamla değil, birliktelik ile demokratik usullerle gerçekleşebileceğini söyledi.

Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu tarafından “DEMOKRASİ İÇİN DEMOKRAT YURTTAŞ GEREK” konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.

Programın konuşmacıları arasında CHP İl Başkanı Recep Taşel, Demokrat Partı İl Başkanı Hüseyin Özcan, SP İl Başkan Yardımcısı Levent Baştürk yer aldı. Programda konuşan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serhan Yücel, Türkiye’ de siyasi partiler arasındaki çatışmalardan yola çıkarak, Türkiye’de demokrasinin muhalefet parti ideolojisi ile özdeşleşmiş hale geldiğini, yine muhalefet olarak doğan Ak Parti’ nin de demokrasi ideali belirten çalışmalarla seçilip bugün gelinen noktada antidemokratik süreçlerin bizatihi süjesi haline gelmiş olduğunu, buna tepki olarak da farklı ideoloji ve görüşlere sahip olmakla birlikte 6 lı masa olarak siyasi partilerin antidemokrasi karşısında birleştiğini ifade ederek, demokrasi yönündeki temennilerini dile getirdi. Yücel, tek  (soldan ikinci) adam rejimlerinin önüne geçilebilmesinin yine tek adamla değil, birliktelik ile demokratik usullerle gerçekleşebileceğini vurguladı.


“Demokrasi için Demokrat Yurttaş Gerek” programı Eskişehir’de gerçekleştirildi. Programda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr.  Serhan Yücel (soldan ikinci)  ile Eskişehir Demokrat Partı İl Başkanı Hüseyin Özcan (sol başta) konuşmacı olarak yer aldı.  Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik (soldan üçünc ü) ise programa dinleyici olarak iştirak etti.

Hesap verilebilirlik olmazsa olmaz

Demokrasinin sadece yazılı kurallar koyarak ulaşılabilecek bir ideal olmadığını ifade eden Yücel, yalnızca müesses nizam, karizmatik lider, kimlik siyaseti unsurları ile demokratik yönetimlerin mümkün olamayacağını, demokratik eğilimlerin karşısındaki engellerin gücünün demokrasi yönünden sakıncalarını, yanlı bir basının vatandaşların vereceği kararlar üzerindeki etkilerinin ne denli kötüye kullanılabileceğine, güvenlik kaygısı yaratarak demokrasinin tecellisinin önüne geçilebileceğine, ülkenin bekası tabirini kullanarak antidemokratik siyaset yapılmasının olumsuz etkilerine değindi. Demokrasinin altında olması gereken başlıca unsurların akıl ve bilim olduğuna hak, hukuk, hukukun üstünlüğü ve adalet olmadan demokrasinin korunup gözetilemeyeceğine, çoğulculuğun-azınlıkta kalanın gözetilmesinin zaruri olduğuna, demokrasilerde hesap verilebilirliğin olmazsa olmaz unsurlardan olduğuna, bunların mevcudiyeti ile kurumsallaşma sağlanabildiği takdirde demokratik yönetimlerin mümkün kılınabileceğine dikkat çeken Yücel, demokrasinin bir yaşam biçimi ve hayata bakış açısı olduğunu, bunları kazanmadan demokratik bir yönetim ve devlet yapısının oluşamayacağını vurguladı.

Haber Merkezi

 

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