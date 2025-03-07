“Tek adam” rejiminde Kürt sorunu çözülmez

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, “tek adam” rejiminin yapısal özelliklerinin, Kürt sorununun çözümüne olanak tanımayacağını söyledi.
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Tezkan, dünkü köşesinde, DEM Parti’nin PKK’nın silah bırakmasını takiben Meclis’te demokratik adımlar atılacağı yönündeki beklentisini eleştirdi. Tezkan, bu sürecin gerçekleşebilirliği konusunda şüpheci olduğunu ifade etti. PKK’nın silah bırakmasının olası olduğunu kabul etse de, Meclis’te demokratikleşme adımlarının atılmasını beklemenin gerçekçi olmadığını vurguladı. AKP/MHP iktidarının daha önce aldığı sert yönetim kararlarından vazgeçip demokratik bir yönetim biçimine geçeceğine inanmanın zor olduğunu belirten Tezkan, sansür yasaları, halkı yanıltıcı bilgi yayma suçları ve etki ajanlığı yasası gibi uygulamaların iktidar tarafından kolayca terk edilmeyeceğini söyledi.
Haber Merkezi
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