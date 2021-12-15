Tek adam rejiminden kurtulacağız

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin parlamenter sistem tavsiyelerini ortaklaştırmak için kurduğu masa yasamadan yürütmeye yaklaşık 75 konu başlığında uzlaşmaya vardı.

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, “Şimdi rapor yazma aşamasındayız. Bütün kötülüklerin anası olan ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden tez zamanda kurtulacağız inşallah” ifadelerini kullandı. BBC Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilerini seçim kampanyalarında yapacak olan altı muhalefet partisi, “Tek adam rejimini bitiriyoruz” mesajı verecek. Haber Merkezi

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