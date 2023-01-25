Tek adam rejimiyle baş aşağı gittik

Karar yazarı Taha Akyol, “CB sisteminde baş aşağı gittik. Yanlışlar zamanında eleştirilerle, müzakerelerle, tekliflerle, tartışmalarla düzeltilseydi, ülke bu hale düşer miydi?” dedi.

Karar yazarı Taha Akyol, ‘Ayakkabı yalamak’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Akyol, “Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” ifadelerini kullanan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’a tepki göstererek “Bu siyasi kültür ‘yukarıda’ sorumsuzluk ve eleştirilmezlik, ‘aşağıda’ itaat ve intisap üretiyor, yanlışları düzeltmek mümkün olmuyor. Türkiye milli gelirde on yıl geri gitti, bir AK Partili çıkıp da “neden?” diye sormadı, grupta bir genel görüşme açılmadı. Kavga etmediğimiz ülke kalmadı; Araplar dahil… AK Parti grubunda dış politika hiç müzakere konusu olmadı! Sonuç ortada, Türkiye 2023 yılında, 2012’deki seviyesine düştü!” ifadelerini kullandı.

Yanlış politikalar ağır sorunlara neden oldu

Akyol, “Elbette büyükler de yanılır! Tarihteki büyükler de bugün kime “büyüğümüz” diyorsak onlar da! Türkiye, “faiz sebeptir” gibi yanılmalar, yanlış politikalar yüzünden bugünkü ağır sorunlarla maruz kaldı. Yunanistan yüzde 1, biz yüzde 9 faizle dolar borçlanıyoruz! Hukuk, kurumsal kalite, küresel refah, akademik yayın sayısı sıralaması gibi bütün ölçümlerde son on yılda ve özellikle de CB sisteminde baş aşağı gittik. Yanlışlar zamanında eleştirilerle, müzakerelerle, tekliflerle, tartışmalarla düzeltilseydi, ülke bu hale düşer miydi? Hocamız Ali Fuat Başgil ne demişti? “Yer yüzünde zararlı tek fikir, tenkit süzgecinden geçmeyendir.” (Yeni Sabah, 28 Ağustos 1961)” diye yazdı.

Haber Merkezi