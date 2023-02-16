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16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Tek adam rejimiyle birlikte adalet de enkaz altında

16 Şubat 2023, Perşembe 02:20
Tek adam rejimiyle hukukun dibe vurduğu Türkiye’de şimdi de deprem enkazlarındaki suç delilleri karartılmak isteniyor.

HUKUKÇULAR UYARIYOR

Delil toplama süreçleri tamamlanmadan enkazların kaldırılmasından endişe edilirken, hukukçular delillerin toplanmaması halinde sorumluların cezasız kalacağı ve vatandaşın deprem sonrası doğan haklarının tehlikeye gireceği uyarısında bulunuyor.

ORTAK PLATFORM

Adalet  Bakanlığının “Enkazlar bilirkişi incelemeleri sonrası savcıların nezaretinde kaldırılıyor” açıklaması endişeleri gidermezken, gönüllü avukatlar hem enkazlardaki delillerin güvenliği, hem de depremzedelerin hakları için ortak platform kurdu.

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Adalet de enkaz altında

Avukatlar deprem bölgesinde delillerin toplanmaması halinde sorumluların cezasız kalacağını ve vatandaşın deprem sonrası doğan haklarının tehlikeye gireceğini söylüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı deprem 10 ilde büyük acılara neden oldu. Daha enkazlarda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken iktidar enkaz kaldırma çalışmaları için aceleci davranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada “İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor ama bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak” demiş ve enkazlardaki delillerin karartılmasına ilişkin tartışmalar alevlenmişti. Erdoğan’ın açıklaması sonrası sivil toplum kuruluşları art arda deprem bölgesindeki enkazlarda oluşabilecek muhtemel delil karartma şüphesine dikkat çeken açıklamalar yayınladı. Kamuoyunda hızla yayılmaya başlayan endişeler sonrası gönüllü avukatlar Deprem İçin Hukuki Girişim Platformu’nu kurararak hem enkazlardaki delillerin güvenliği için hem de depremzedelerin hakları için harekete geçti.

Delil toplanmazsa sorumlular cezalandırılamaz

Delil toplama işlemlerinin bitmesi sonrası ceza davalarının açılacağını belirten Topcuoğlu, 20 müteahhit ve firma hakkında özel, 10 il için de genel suç duyurularında bulunduklarını söyledi. Topcuoğlu, deprem bölgesindeki delillerin ceza davaları için öneminin altını çizerek, “Çünkü hem müteahhidin hem inşaat mühendisinin hem yapı-kayıt belgesinin yani herkesin kusuru buradan belirlenecek. Eğer ki müteahhit gerçekten devlet kurumlarını da kandırdıysa eğer kurumlarda çalışanların sorumluluğu elbette tartışılır. O yüzden delillerin tümüyle toplanması lazım. Eğer toplanmazsa sorumluların cezalandırılması konusunda hiçbir yere varamayız” ifadelerini kullandı.

Hak kaybı olacak

Depremden etkilenen vatandaşların hayatlarının maddi olarak da söndüğünü dile getiren Topcuoğlu, delil toplama sürecinin doğru işletilmemesi durumunda olabilecekleri şöyle anlattı: “Her şeylerini kaybettiler. Devlet depremzedeler için konut imkanı sağlayacak. Binanın ağır hasarlı olup olmadığı doğru tespit edilmezse vatandaşın bu hakkı tehlikeye girecek. Eğer bina ağır hasarlıyken; hafif ya da orta hasarlı olarak kaydedilirse ve buna 30 gün içerisinde itiraz edilmezse hak kaybı olacak(...) Açacakları tazminat davaları var bu insanların. Belki de tek umutları olacak. Hayatlarını tekrar bir düzene koymada işlerine yarayacak belki de. O yüzden bu delillerin usulüne uygun şekilde toplanması, incelenmesi ve tarafsız bilirkişiler tarafından mütalaaların sunulması yargılamaların adil ve düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için çok önemli.”

Haber Merkezi

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