Tek adam rejimiyle gelir uçurumu büyüdü

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden bu yana Türkiye’de işçilerin milli gelirden aldığı pay giderek azalırken patronların payı yükseliyor.

İsrafa bütçe dayanmıyor

İsrafla Mücadele Bakanlığı kurulsun

İletişim Başkanlığına ek bütçe de yetmiyor İşçilerin payındaki en sert düşüş ise rafa kaldırılan “yeni ekonomik model” döneminde oldu. İşçigücü ödemelerinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2021’de yüzde 26,8 iken bu oran 2022 yılında yüzde 23,6’ya kadar geriledi. Bu oran 2019 yılında yüzde 31,3 idi. Buna göre son üç yılda işçiler milli gelirden aldıkları her 4 liranın 1 lirasını kaybetti. Patronlar olarak adlandırılan “net işletme artığı/karma gelir”in payı ise son 14 yılda en yüksek orana 2022’de ulaştı. Euronews Türkçe’nin haberine göre patronların payı 42,7’den yüzde 48,1’e yükseldi. Haber Merkezi

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