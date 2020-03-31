"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2020 SALI - YIL: 51

Tek adam sistemi koronada da risk

31 Mart 2020, Salı 17:00
ASİAD Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Mevcut başkanlık sistemi, korona krizi sürecinde yanlış kararlar verir ise sonuçlarına hep birlikte, çok ağır bir şekilde katlanmak zorunda kalabiliriz” dedi.

Türkiye Patronlar Platformu ve Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, koronavirüsün ekonomiye etkileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Koronavirüs krizinin en çok gelişmekte olan ekonomileri vuracağını belirten Ömer Faruk Başaran, “Koronavirüs salgını ile tetiklenen ekonomik krizden en çok Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeler etkilenecektir. Bu süreçte pek çok önemli firma el değiştirmek zorunda kalacaktır. Otomotiv, havayolu ve enerji firmaları büyük bir tehdit ile karşı karşıyadır” dedi.

Sonuçları ağır olur

Devletin, bütün sektörleri tatmin edici bir şekilde desteklemekle mükellef olduğunu belirten Başaran, “Yeterli devlet desteği verilmediği takdirde, bu sürecin sonunda, olayın sosyal ve politik boyutları çok büyük olacaktır. Aman, cimri değil, bonkör davranalım! Çünkü destek ne kadar büyük olursa, krizin etkileri o kadar hafif atlatılacaktır” diye konuştu. Türkiye’deki başkanlık sisteminin koronavirüs ve sonrasında beklenen ekonomik, sosyal ve politik boyuttaki krizler ile mücadelede riskli olduğunu ve gelecek için kaygı verici sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Başaran, şunları söyledi: “Kuvvetler ayrılığını fiilen ortadan kaldıran, yürütmenin yasama ve yargı tarafından denetlenmesini imkânsız hale getiren ve yürütme gücünü tek bir kişide toplayan mevcut başkanlık sistemi, korona krizi sürecinde yanlış kararlar verir ise sonuçlarına hep birlikte, çok ağır bir şekilde katlanmak zorunda kalabiliriz!”

İstanbul - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'deki vefat sayısı 214'e yükseldi

    BİK’ten ortak manşete uyan gazetelere teşekkür

    Fransa'da Sağlık Bakanına maske tepkisi: 'Bu bir skandal'

    'İngiltere'de işler daha kötüleşecek'

    Terör tanımı değişsin, gazeteciler serbest bırakılsın

    Tek adam sistemi koronada da risk

    Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

    ABD'de son 24 saatte 657 ölüm

    Meclis'e sahra hastanesi kuruluyor

    İstanbul'a giriş ve çıkışta uzun kuyruk oluştu

    DSÖ: Hasta değilseniz maske takmayın

    'Pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul'

    AB, Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro yardım yapacak

    Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

    Merkez Bankası ilave tedbirler açıkladı

    Türkiye'de 720 bin çocuk işçi var

    Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

    ABD'deki büyük mağazalar çalışanlarını ücretsiz izne çıkarıyor

    Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesi hakkında açıklama

    New York Valisi: 1 milyon sağlık çalışanına ihtiyacımız var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Doktorlar: 12 Nisan’a kadar evde kalalım
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Virüsü barış fırsatı yapalım
    Genel

    Asıl mesele âdil yargılanma hakkı
    Genel

    Beka zulümle değil, adaletle mümkün
    Genel

    Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesi hakkında açıklama
    Süleyman KÖSMENE

    Susmak konuşmaktan çoğu zaman daha hayırlıdır
    Risale-i Nur'dan

    Musibete tevekkülle mukabele etmek
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstiklâl çetesi işbaşında
    Faruk ÇAKIR

    Gün, tedbir günü
    Nejat EREN

    Koronavirüs karantinacı mı, yoksa bir uyarıcı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.