Tek adam sistemi koronada da risk

ASİAD Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Mevcut başkanlık sistemi, korona krizi sürecinde yanlış kararlar verir ise sonuçlarına hep birlikte, çok ağır bir şekilde katlanmak zorunda kalabiliriz” dedi.

Türkiye Patronlar Platformu ve Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, koronavirüsün ekonomiye etkileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Koronavirüs krizinin en çok gelişmekte olan ekonomileri vuracağını belirten Ömer Faruk Başaran, “Koronavirüs salgını ile tetiklenen ekonomik krizden en çok Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeler etkilenecektir. Bu süreçte pek çok önemli firma el değiştirmek zorunda kalacaktır. Otomotiv, havayolu ve enerji firmaları büyük bir tehdit ile karşı karşıyadır” dedi.

Sonuçları ağır olur

Devletin, bütün sektörleri tatmin edici bir şekilde desteklemekle mükellef olduğunu belirten Başaran, “Yeterli devlet desteği verilmediği takdirde, bu sürecin sonunda, olayın sosyal ve politik boyutları çok büyük olacaktır. Aman, cimri değil, bonkör davranalım! Çünkü destek ne kadar büyük olursa, krizin etkileri o kadar hafif atlatılacaktır” diye konuştu. Türkiye’deki başkanlık sisteminin koronavirüs ve sonrasında beklenen ekonomik, sosyal ve politik boyuttaki krizler ile mücadelede riskli olduğunu ve gelecek için kaygı verici sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Başaran, şunları söyledi: “Kuvvetler ayrılığını fiilen ortadan kaldıran, yürütmenin yasama ve yargı tarafından denetlenmesini imkânsız hale getiren ve yürütme gücünü tek bir kişide toplayan mevcut başkanlık sistemi, korona krizi sürecinde yanlış kararlar verir ise sonuçlarına hep birlikte, çok ağır bir şekilde katlanmak zorunda kalabiliriz!”

İstanbul - Yeni Asya