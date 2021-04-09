Tek çare erken seçim

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye’nin, vitesi boşalmış bir kamyon gibi yokuş aşağı gittiğini ifade ederek, “Tüm bunlara ‘dur’ demenin, Türk milletini sefaletin ve felâketin eşiğinden döndürmenin tek bir yolu var; o da erken seçim” dedi.

“Türkiye’de 2020’de büyüyen tek şey iktidarın yalanları. Sırf yalanları ortaya çıkmasın diye haftada en az 3 kez gündem değiştirmenin, kendilerine yeni mağduriyetler yaratmanın peşindeler” diyen Türkkan, şöyle devam etti: “Mesele sadece ekonomiyle sınırlı değil, sağlıktan eğitime, yargıya kadar her yer tel tel dökülüyor. İktidarın artık seçimden kaçmak için bahanesi yok. 2023’e kadar iktidarını yürütmeye mecali kalmadığı ortada. Türkiye bu iktidarı artık taşıyamıyor.”

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