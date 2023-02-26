Tek kelimeyle kıyamet

BM Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, Hatay’ı ziyaretinden sonra “Gördüklerimi tarif etmemin tek bir yolu var: Kıyamet” dedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ı ziyaret ederek gördüklerini “kıyamet” olarak tanımladı. Merkezi Roma’da bulunan WFP’den yapılan yazılı açıklamada, Beasley’nin 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yer olan Hatay’a yaptığı ziyareti tamamladığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Beasley, “Bugün gördüklerimi tarif etmemin tek bir yolu var: Kıyamet. Tüm mahalleler dümdüz olmuş, evler yıkılmış, okullar ve dükkanlar kapalı, hayatlar parçalanmış. Buradaki yıkımın ölçeği gerçekten anlaşılmaz boyutta. Dünya, buradaki insanları desteklemek için ivedilikle seferber olurken, bu depremin etkisi aylarca, yıllarca hissedilecek” yorumunu yaptı.

Felaket üstüne felaket

Beasley’nin ayrıca Boynuyoğun kampını da ziyaret ettiği aktarıldı. Söz konusu kampın, WFP’nin yıllardır Suriyeli sığınmacıları elektronik kupon programıyla desteklediği bir yer olduğu ve şimdi bu uygulamanın depremde yerinden olan Türk aileleri de kapsayacak şekilde genişletileceği kaydedildi. Açıklamada, Beasley’nin depremden etkilenen Suriye tarafındaki durumu ise “felaket üstüne felaket” olarak nitelendirdiği belirtildi. Beasley’nin burada Suriye’ye 380 ton buğday unu, pirinç ve diğer gıda harici acil durum yardımı taşıyan 21 tırlık konvoyun geçişine de eşlik ettiği aktarıldı. Açıklamada, WFP’nin 13 Şubat’ta yeniden açılan sınırdan Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere 180 kamyon yardım taşıdığı belirtildi.

80 milyon dolara ihtiyaç var

Beasley, Suriye’ye yönelik yardımlarına ilişkin ise “Gıda yardımı kuzeybatı Suriye halkına her yönden ve tüm yollardan herhangi bir kısıtlama olmadan ulaşmalıdır. Türkiye’den iki ek sınır geçiş noktasının daha açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda teslimatları sürdürmemiz gerekiyor ve tüm tarafları erişimi kolaylaştırmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı. WFP’nin açıklamasında, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye’de 2,3 milyon insana ulaşıldığı da belirtildi. Açıklamada, WFP’nin Türkiye’ye acil yardım çağrısı kapsamında depremzedelerin gıda ve nakit yardımından faydalanması için 80 milyon dolara, Suriye’de depremden etkilenen 800 bin kişinin 6 ay boyunca desteklenmesi için 150 milyon dolara ihtiyaç duyduğu ifade edildi.