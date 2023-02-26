"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 54

Tek kelimeyle kıyamet

26 Şubat 2023, Pazar 20:50
BM Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, Hatay’ı ziyaretinden sonra “Gördüklerimi tarif etmemin tek bir yolu var: Kıyamet” dedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ı ziyaret ederek gördüklerini “kıyamet” olarak tanımladı. Merkezi Roma’da bulunan WFP’den yapılan yazılı açıklamada, Beasley’nin 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yer olan Hatay’a yaptığı ziyareti tamamladığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Beasley, “Bugün gördüklerimi tarif etmemin tek bir yolu var: Kıyamet. Tüm mahalleler dümdüz olmuş, evler yıkılmış, okullar ve dükkanlar kapalı, hayatlar parçalanmış. Buradaki yıkımın ölçeği gerçekten anlaşılmaz boyutta. Dünya, buradaki insanları desteklemek için ivedilikle seferber olurken, bu depremin etkisi aylarca, yıllarca hissedilecek” yorumunu yaptı.

Felaket üstüne felaket

Beasley’nin ayrıca Boynuyoğun kampını da ziyaret ettiği aktarıldı. Söz konusu kampın, WFP’nin yıllardır Suriyeli sığınmacıları elektronik kupon programıyla desteklediği bir yer olduğu ve şimdi bu uygulamanın depremde yerinden olan Türk aileleri de kapsayacak şekilde genişletileceği kaydedildi. Açıklamada, Beasley’nin depremden etkilenen Suriye tarafındaki durumu ise “felaket üstüne felaket” olarak nitelendirdiği belirtildi. Beasley’nin burada Suriye’ye 380 ton buğday unu, pirinç ve diğer gıda harici acil durum yardımı taşıyan 21 tırlık konvoyun geçişine de eşlik ettiği aktarıldı. Açıklamada, WFP’nin 13 Şubat’ta yeniden açılan sınırdan Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere 180 kamyon yardım taşıdığı belirtildi.

80 milyon dolara ihtiyaç var

Beasley, Suriye’ye yönelik yardımlarına ilişkin ise “Gıda yardımı kuzeybatı Suriye halkına her yönden ve tüm yollardan herhangi bir kısıtlama olmadan ulaşmalıdır. Türkiye’den iki ek sınır geçiş noktasının daha açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda teslimatları sürdürmemiz gerekiyor ve tüm tarafları erişimi kolaylaştırmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı. WFP’nin açıklamasında, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye’de 2,3 milyon insana ulaşıldığı da belirtildi. Açıklamada, WFP’nin Türkiye’ye acil yardım çağrısı kapsamında depremzedelerin gıda ve nakit yardımından faydalanması için 80 milyon dolara, Suriye’de depremden etkilenen 800 bin kişinin 6 ay boyunca desteklenmesi için 150 milyon dolara ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

AA

Okunma Sayısı: 340
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Depremzedeler için bağış konferansı

    Tek kelimeyle kıyamet

    Pakistan, deprem bölgesine 21 tır yardım malzemesi daha gönderdi

    Depremler sonrasındaki soruşturmalarda tutuklu sayısı 188'e yükseldi

    AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 374 kişi vefat etti

    Güçlendirme maliyeti daire başına 250 bin TL

    1.1 milyon depremzede başka illere göç etti

    İktidara deprem soruları

    Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı deprem bölgesinde

    Depremzede çiftçilere destek sağlanmalı

    AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının detayları belli oldu

    Sahra eczanelerden ücretsiz hizmet: "Bu hizmeti meslektaşlarımız gönüllülük esasıyla yapıyor"

    İsrail, Filistinlilere ait 193 dönüm araziye daha ''el koydu''

    166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı

    Köln'de depremzedeler için bir araya geldiler

    'Ukrayna'nın şu an F-16'ya ihtiyaçları yok'

    'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durum yok'

    Depremzedeler için açık artırmaya çıkarılacak

    Deprem bölgesindeki 4 şehir, polisler için "şark hizmeti" bölgesine dahil edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Acı bir tevafuk ve tekerrür
    Ahmet BATTAL

    Yayın yasağıyla dini koruyan hâkim-savcılar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Yasir Teğiş

    Depremden notlar (1)
    Risale-i Nur'dan

    Çocuğu vefat edenlere Kur’ânî bir müjde
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Benim apartmanlarım var(dı)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman Uçar

    Livâ’ül Hamd
    Adnan NACİR

    HTS: Hizb ut- Takrir üs-Sansür
    Mehmet KARA

    Depreme hazırlanalım demek acizlik mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.