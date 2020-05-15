Tek parti devletinden devletin tek partisine

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: YETMİŞ YIL ÖNCE YIKILAN TEK PARTİ DEVLETİ BUGÜN DEVLETİN TEK PARTİSİ ŞEKLİNDE YENİDEN ZUHUR ETTİ. 14 MAYIS’LARI YİNE BAYRAM HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ.

O anlayış level atladı

“70 yıl önce kurumsal olarak partisinin yanına silahlı kuvvetleri koyup millî iradeyi tasnif etmeye kalkan anlayış, bugün partisinin yanına adlî kuvvetleri koyanlarla devam ediyor. 70 yıl önce demokrasi talep edenleri ‘öteki’ ilan eden anlayış, bugün bu talebi yineleyenleri ‘hain’ ilan edenlerle level atladı.”

14 Mayıs bayramları yakın

“70 yıl önce devleti partileştiren anlayış, bugün partiyi devletleştiren anlayışa eminiz ki şaşmış kalmıştır. Milletin iradesi yine ve fakat başka yöntemlerle etki altına alınmaya, tasnif edilmeye devam ediliyor. Ama bayram gibi kutlayacağımız 14 Mayıs’ların yakın olduğuna inanıyoruz.”

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Tek parti devleti yeniden zuhur etti

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Yetmiş yıl önce bugün yıkılmış “tek parti devleti” bugün “devletin tek partisi” şeklinde yeniden zuhur etmiştir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti’nin iktidara gelişinin 70. Yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.“Yetmiş senelik zaman diliminde 14 Mayıs’ı bir büyük kazanım bilmiş, var olanın kıymetini arttırmak için uğraşmış hürriyetçi, demokrat anlayışa karşın, en kesif örneklerini son 20 yılda gördüğümüz şekilde var olanı dahi korumamış, aksine demokrasiyi kendisi ve iktidarı için tehlike görmüş olanlarla da karşılaştık” diyen Uysal, “Yetmiş sene önce kurumsal olarak partisinin yanına silahlı kuvvetleri koyup millî iradeyi tasnif etmeye kalkan anlayış, bugün partisinin yanına âdlî kuvvetleri koyanlarla sürmektedir. Yetmiş yıl önce demokrasi talep edenleri ‘öteki’ ilân eden anlayış, bugün bu talebi yineleyenleri ‘hain’ ilan edenlerle level dahi atlamıştır. Yetmiş yıl önce devleti partileştiren anlayış, bugün partiyi devletleştiren anlayışa eminiz ki şaşmış kalmıştır. Milletin iradesi yine ve fakat başka yöntemlerle etki altına alınmaya, tasnif edilmeye devam edilmektedir. Yetmiş yıl önce bugün yıkılmış “tek parti devleti” bugün “devletin tek partisi” şeklinde yeniden zuhur etmiştir” diye konuştu.

Demokrasiyi sandığa indirgediler

Demokrasilerin en ilkel manada azınlığın rızası ile çoğunluğun idaresi olduğunu, özü itibariyle çoğunluğa saygıyı gözeten bir iradeyi temsil ettiğini söyleyen DP Genel Başkanı Uysal şunları söyledi: “Ancak geldiğimiz noktada çoğunluğun yönetimi değil tahakkümü haline gelmiş, çoğunluk ‘sınıfsal’ bir mahiyet kazanarak azınlığı ezmeye başlamıştır. Dahası ‘çoğunluk’ elde edebilmek için sandıktan başka yöntemlere tevessül edilmeye başlanmış, ‘azınlık-çoğunluk’ kavramı birbirine karışmıştır. Bunun tezahürü ise koalisyon olmadığı iddia edilen ‘ittifak’ düzenlemesidir. AKP iktidarı ile maalesef son 18 yılda demokrasinin kazancı, bu zihniyetin kazancı ile ters bir orantıya oturtulmuştur. Demokrasiyi salt sandığa, seçimlerin yapılabilir oluşuna indirgeyen AKP anlayışı, adalet kavramında da mahkemelerin işler olmasını yeterli addetmektedir.”

Yeter, söz milletindir!

Demokrat Parti Gençlik Kolları Siyasî İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muammer Tekeli Gençlik Kolları adına yaptığı açıklamada; “Bugün 14 Mayıs demokrasi tarihimizin en güzel en parlak günü. Milletimizin iradesinin millî şeflerden üstün olduğunu bütün dünyaya ilân ettiğimiz gündür. Tek parti içinden çıkan 4 cılız sesin milletimizle buluşarak ‘Yeter Söz Milletindir!’ diyerek yükseldiği gündür. 14 Mayıs demokrasi zaferini bize hediye eden merhum Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ı ve Yassıada’da demokrasi için canlarını veren merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve merhum Bakanlarımız Namık Gedik, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmetle anarken; onların yolundan gitmenin bir şeref olduğunu tüm vatan sathına ilân ederiz. Halkımız son zamanlarda tek parti devrinde olduğu gibi bir bunalım geçirmektedir. Genç Demokratlar olarak Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal Beyefendi’nin liderliğinde geçmişte Türkiye’ye getirdiğimiz demokrasiyi yeniden tesis edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Hakikati haykırmaya devam edeceğiz

Demokrat Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Avukat Berkay Güloğlu da yaptığı açıklamasında; “Bugün iktidarın kansız, kavgasız, silâhsız, sadece halkın oyu ile değiştiği gündür; Bugün demokrasiye geçişimizin ilk günü, Bugün hür seçim, hür sandık günü! Celal Bayar, Adnan Menderes ve kahraman bir ekiple birlikte Demokrat Parti’nin sandıkta Yeter Söz Milletindir dediği gün. Bugün işçinin, çiftçinin, halkın sesinin gür çıktığı gün. Bugün tek partiye rağmen milletin sandığa sahip çıktığı, meclisin iradesini üstün gördüğü gündür. 14 Mayıs adaletin, hürriyetin öneminin anlaşıldığı gündür. Milletimizin yatırımlara, kalkınmaya, teknolojiye varım dediği gündür. 14 Mayıs’tan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır, toprak suyla buluşacak, evlerde lambalar yanacak, barajlar gümbür gümbür çalışacak, iş, aş, emek üretilecektir. Vatanın her bir köşesinde fabrikalar açılacak, Asya ve Avrupa köprülerle bağlanacaktır. 74 yıldır olduğu gibi bugün de adaletin ve hürriyetin teminatı Demokrat Parti çizgisinden taviz vermeden milletine hizmet etmeye, hakikati haykırmaya devam etmektedir. Artık yeni bir 14 Mayıs’ın vakti geldi!” ifadelerini kullandı.

HABER: FATİH KARAGÖZ