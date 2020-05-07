Tek Parti dönemi formülüne AKP düzenlemesi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimlerinin YSK tarafından iptal ediliş yıldönümünde bir açıklama yaptı.

Uysal, açıklamasında, “Hakim zihniyetin ‘kazanmak için her yol mübah’ anlayışını benimsediğini, kazanmak için her türlü değer ve inançlarını iğneyeceklerini gösteren, iktidar için anlık bir kazanç sağlasa da siyasal bir kayba tekabül eden kararı bir kez daha kınıyoruz. Geçmişte tek parti döneminde kullanılan “iktidar” formülü AKP tarafından yeniden düzenlendi. Tek parti iktidarı döneminde formülasyon şöyleydi; CHP+TSK+Yargı+Üniversiteler= İktidar” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 360

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.