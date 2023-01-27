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27 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Tek yüzükten nereye?

27 Ocak 2023, Cuma 00:04
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A: SİYASETE GİRERKEN “TEK YÜZÜĞÜM VAR” DEDİNİZ. SONRA NE OLDU? HEM KENDİNİZE, HEM ÜLKEMİZE YAZIK ETTİNİZ.

“SEN GİT, ÇOCUK BEZİ SAT” DEMİŞTİ - “SİZ DE SİMİT, BİSKÜVİ, SUCUK SATTINIZ”

Tek yüzükten nereye?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan’a seslenerek “Eskiden siz de simit, bisküvi, sucuk sattınız. Siyasete girerken tek bir yüzüğüm var dediniz. Sonra ne oldu?” dedi. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Ocak’ta yaptığı grup konuşmasında kendisi için kullandığı, “Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı” sözlerine cevap verdi. Babacan, haftalık değerlendirme toplantısında ““Ben Davos’tayken arkamdan atmış tutmuş. Yahu ben bundan mı gocunacağım? Bu utanılacak bir şey mi Sayın Erdoğan? Çocuk bezi satmak, ev tekstili satmak utanılacak bir şey mi? Evet, ben esnaf bir ailenin çocuğuyum. Evet çocukluğumda, daha ilkokulda bile okurken, Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki dükkanımıza giderdim, çalışırdım. Hamdolsun, boğazımdan tek bir lokma haram geçmedi. Bu utanılacak bir şey mi? Eğitimimi ve finans sektöründeki çalışmamı tamamladıktan sonra, Amerika’dan dönünce, yine ticarete geri döndüm” dedi. 

Ülkeye yazık ettiniz

Babacan, seçim tarihini hatırlatarak “İşte arkadaşlar, bugün, bu sefer biz; 73 sene sonra, bir kere daha ‘yeter’ diyoruz. İşte yine bir 14 Mayıs ve yine ‘yeter’ diyoruz. Selçuk Milar’ın dediği gibi: Muhalifleri destekleyen vatandaşlara yapılanlar yeter. Her gün gazetelerde okuduğumuz tatsız olaylar yeter. Devletin görevi olan hizmetlerin, muhalefetteki vatandaşlardan esirgenmesi yeter. Ve ekliyoruz; ‘Adaletsizliğe yeter, ayrımcılığa yeter’ diyoruz. Bugün bir kez daha, ‘3Y’ye yeter’ diyoruz. Yoksulluğa yeter. Yolsuzluğa yeter. Yasaklara yeter, diyoruz. Yine bir 14 Mayıs’ta, Sayın Erdoğan’a fiyakalı bir jübile yapmaya hazırlanıyoruz. Kendisine teşekkür edip, emaneti teslim alacağız” ifadelerini kullandı. Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Babacan, Erdoğan’ı da etiketleyerek, “Çocuk bezi satmaktan utanmadım. Milyonlarca insan gibi; alnımın teriyle çalışmaktan onur duydum. @RTErdogan eskiden siz de simit, bisküvi, sucuk sattınız. Siyasete girerken tek bir yüzüğüm var dediniz. Sonra ne oldu? Hem kendinize hem de ülkemize yazık ettiniz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

 

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