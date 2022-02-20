Tekirdağ - Şarköy ve Muğla - Datça açıklarında deprem

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ise 4 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafe uzaklıkta olduğu belirlendi. Deprem Tekirdağ ve ilçelerinde de hissedildi. Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, yaptığı açıklamada, depremi hafif şekilde hissettiklerini, yaptıkları ilk incelemede ilçede herhangi bir sıkıntı bulunmadığının belirlendiğini söyledi. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da depremle ilgili belediyeye olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirtti. "Can kaybı veya yaralanma bilgisi yok" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tekirdağ'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23.20’de, Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Tekirdağ halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı. AA

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