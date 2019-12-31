Tel Abyad'da yaralanan askerden acı haber!

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde meydana gelen patlamada yaralanan bir asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli bir asker, 29 Aralık'ta Tel Abyad'da meydana gelen patlamada yaralandı. Bölgede yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesinin Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından Erzurum'a gönderileceği bildirildi. Bekar olan Kaya'nın Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililerce şehadet haberi verildi. Haberi alan şehidin annesi Zeliha ve babası Abdurrahman Kaya ile yakınları, şehidin naaşını almak üzere Şanlıurfa'ya gitti. Kaya'nın şehadet haberini alan bazı komşuları, aile bireylerine taziyelerini iletti. Şehit Kaya'nın baba evinin bulunduğu bina ile sokak da Türk bayrakları ile donatıldı. Biri kız 2 kardeşi bulunan şehit Kaya'nın cenazesi, yarın öğle vakti Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Karskapı Şehitliği'ne defnedilecek. AA

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