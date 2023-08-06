Tele1 bir hafta kapalı

Tele 1 TV hakkında Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına da gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle RTÜK tarafından verilen yedi gün süreli yayın durdurma cezası önceki gece başladı.

Kanalın ekranı 7 gün boyunca kapalı olacak. 18 Temmuz itibarıyla 7 gün süreyle karartılacak olan TELE1, RTÜK’ün kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Mahkeme başvuruyu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdururken, RTÜK’e de 30 günlük savunma süresi tanımıştı. RTÜK yürütmeyi durdurma kararı için Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. Mahkeme itirazı kabul ederek daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Haber Merkezi

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