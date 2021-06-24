Temizlenen müsilaj, buz dağının görünen kısmı

Marmara Denizi’nde aylardır etkili olan müsilajın ekosistemde yıllara bağlı medyada gelen bozulmanın bir sonucu olduğunu belirten uzmanlar, tehlikeye dikkat çekiyor.

Müsilajın, denizdeki ekosistemin bozulması sebebiyle strese giren canlıların kendini koruma refleksiyle ortaya çıktığını kaydeden Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, “Şu anda bizim yüzeysel olarak temizlenen materyal buz dağının görünen kısmıdır. Esas müsilajın deniz tabanında olduğunu düşünelim. Deniz tabanında canlılar daha çok müsilaj üretiyorlar.” uyarısında bulunuyor. “Normal şartlarda ekosistemde bir denge vardır” diyen Prof. Dr. Muhsin Konuk, “Şu anda da Marmara Denizi’nin bu olayın oluşmasındaki en temel etkenler kirlilik ve bu kirliliğe bağlı olarak sanayi atıklarla ve evsel atıklardan dolayı kükürt ve fosforun çok fazla miktarda olmasıdır” dedi. Konuk, “Yıllarca süren kirliliğin ve hoyratça davranışımızın neticesini görüyoruz” diye ekledi.

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