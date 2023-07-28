"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Temmuz 2023 çok yüksek ihtimalle "en sıcak temmuz" ve "en sıcak ay"

28 Temmuz 2023, Cuma 10:30
Bu yılın temmuz ayının "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) ortak açıklamasına göre, 2023'ün Temmuz ayının ilk 3 haftası bugüne kadarki en sıcak 3 haftalık dönem oldu.

Copernicus verileri, Temmuz 2023'ün çok yüksek ihtimalle kayıtlardaki "en sıcak temmuz" ve "en sıcak ay" olacağını gösterdi. Böylece Temmuz 2019'daki en sıcak ay rekorunun kırılması bekleniyor.

Küresel ortalama sıcaklık artışı, temmuzun ilk ve üçüncü haftasında sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceden fazla oldu.

En sıcak gün 6 Temmuz

6 Temmuz günü, Ağustos 2016'daki ortalama sıcaklık rekorunu geçerek küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının en yüksek olduğu gün olarak kayıtlara geçti.

Küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı da mayıstan beri yılın bu zamanına kıyasla oldukça yüksek seyretti.

Yüksek hava sıcaklığının Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'daki sıcak dalgalarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Yüksek hava sıcaklıklarının, Kanada ve Yunanistan gibi ülkelerde görülen orman yangınlarının yanı sıra halk sağlığı, çevre ve ekonomiye de etki ettiği belirtildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, rekor düzeye çıkan hava sıcaklıklarının küresel hava sıcaklıklarındaki artış eğiliminin parçası olduğunu bildirdi.

Artan sıcaklıkların ana sebebinin insan kaynaklı faaliyetler sonucu açığa çıkan gazlar olduğunu vurgulayan Buontempo, temmuzda rekor kıran sıcaklıkların artmaya devam edeceğini beklediklerini ifade etti.

"İklim değişikliğinin acı gerçeği ve geleceğin habercisi"

DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas da "Temmuzda milyonlarca kişiyi etkileyen aşırı hava olayları, maalesef iklim değişikliğinin acı gerçeği ve geleceğin habercisi." ifadesini kullandı.

Taalas, sera gazı salımını düşürme ihtiyacının öncekinden daha acil olduğuna işaret ederek, "İklim konusunda harekete geçmek lüks değil, mecburiyettir." uyarısında bulundu.

DMÖ'ye göre, gelecek 5 yıldan birinin kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 98.

AA

Okunma Sayısı: 331
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyarbakır Lice'de orman yangını

    Kazakistan'da Türk doktorlardan kapalı yöntemle ilk kez "kas nakli"

    Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

    ABD'ye yollayacağı e-postaları yanlışlıkla Mali'ye yolladı

    Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

    "ABD, NATO ve Ukrayna, Rusya ile müzakereyi reddediyor"

    İktidar, israfını fakirlere ödetiyor

    Temmuz 2023 çok yüksek ihtimalle "en sıcak temmuz" ve "en sıcak ay"

    Türkiye uyuma, kardeşine sahip çık

    16 milyon emekli mağdur

    Aslan payı yine faize

    Ağaç kesimini durdurun

    İsrail yine çocuk öldürdü

    Ara eleman sıkıntısı işletmeler için büyük dert

    Ormanlar alev alev

    Tüpe bir ayda ikinci zam

    Nijer’de 10 subayla darbe girişimi

    Alaşehir'de de orman yangını çıktı

    Düzce'de denize girmek yasaklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    115 yıl sonra sansür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kutlu bir gün: Aşure günü
    Risale-i Nur'dan

    Kerbelâ’ya kader noktasından bakmak
    Cevher İLHAN

    Ekonomik iflas karartılıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Öğrenciye, bekâra, çocukluya…
    Ali FERŞADOĞLU

    Dikkat, yangında ilk kurtarılacaklar!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kâinatın Güneşini (asm) tasdik ediyorlar
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebesi ve dershaneler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.