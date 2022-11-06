Temsilcilerimiz toplandı

Gazetemizin Sonbahar 2022 Dönemi Umumi Temsilciler Toplantısı, dün İstanbul, Güneşli’deki merkez binamızda, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen temsilcilerimizin iştirakıyla yapıldı.

Yeni Asya A.Ş. işletme bilgilerinin verildiği toplantıda, temsilcilerimiz neşriyatımızın daha güçlenmesi için seferberlik halinde çalışmayı karar altına aldı. Toplantıda, bir önceki toplantıdan bu yana hizmetlerimizde yaşanan gelişmeler de gözden geçirilip değerlendirildi ve yeni dönemle ilgili projeler görüşülüp istişare edildi.

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