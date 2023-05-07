Temsilcilerimiz toplandı

Gazetemiz Yeni Asya'nın il ve ilçe temsilcileri "Bahar-2023 Dönemi" toplantısını kalabalık bir iştirakle gerçekleştirdi.

Güneşli, İstanbul adresimizdeki merkez binamızda gerçekleşen toplantıda Yeni Asya A.Ş. işletme bilgileri konusunda temsilcilerimize bilgi verildi.

Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik Toplantıda, ayrıca temsilcilerimiz neşriyatımızın daha güçlenmesi için seferberlik halinde çalışmayı karar altına aldı. Bölge hizmetlerinin gelişerek devam ettiği belirtilen temsilcilerimiz, yeni projelerle ilgili görüşlerini ortaya koydu. Toplantı sonunda, yönetim kurulu üyesi seçimleri de yapıldı.

Fotoğraf: Yasin Aydın - Yeni Asya

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