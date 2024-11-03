Temsilcilerimiz toplandı

Sonbahar Dönemi Umumî Temsilciler Toplantısı, İstanbul Güneşli’deki tesislerimizde Cumartesi günü (dün) Türkiye’nin dört bir yanından, Avrupa, Avustralya ve Kıbrıs’tan gelen temsilcilerimizin iştirakiyle gerçekleştirildi.

İstanbul Güneşli’de bulunan genel merkezimizdeki toplantı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik faaliyet raporunu okuyarak katılımcıları bilgilendirdi. *** Yazarlarımızla bir araya geldik Gazetemiz yazarlarıyla Cuma akşamı Güneşli merkez binamızda buluştuk. Fikir alış verişi şeklinde geçen toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri, yazıişleri ve gazete çalışanlarımız da katıldı. Bu kabil toplantıların devam etmesi talep edildi. FOTO: ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA

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