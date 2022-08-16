Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver’in, Karaman’ın Ermenek ilçesinde “Tencere kaynıyor mu? Ne kaynıyor tencerede?” sorusuna bir üretici, “Tencerede su kaynıyor ama içine atacağımızı bulabilecek miyiz?” cevabını verdi.

Ünver, Karaman’ın Ermenek ilçesinde pazaryerini ziyaret etti. Ziyareti esnasında ürettiği ürünü pazarda satmaya gelen üretici kadınların sorunlarını dinledi. Köyde ürettiği ürünü satmak için pazar yerine gelen kadın üreticiler gübre, mazot ve zirai ilaçların pahalılığından dert yandı. Bir üretici, “Gübre alamıyoruz, harman sürdüremiyoruz, buğdayı kaldıramıyoruz, hepsi havaya uçtu. Ne olacak” diye sordu. Köyden pazara gelmek için 200 lira ulaşım bedeli ödediğini söyleyen üretici, bu kadar kazanmadığını söyledi. Karaman - anka

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