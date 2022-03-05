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5 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Tencereler etsiz kaynıyor

05 Mart 2022, Cumartesi 01:23
TÜRKİYE, “ETSİZ KAYNAYAN TENCERELER” LİSTESİNDE AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE YER ALIYOR. ÜSTELİK BU RAKAMLAR 2020 YILINA AİT

YİNE UTANDIRAN BİR LİSTEDE ZİRVEDEYİZ

Eurostat, Avrupa ülkelerinde alım gücüne dair araştırma sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar Türkiye’de halkın üçte birinden fazlasının “doğru dürüst yemek yiyemediğini” gösteriyor. 2020 yılı verilerine göre, “iki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler” listesinde Türkiye yüzde 37,3 ile zirvede.

HALKIN YOKSULLARI ARASINDA BU ORAN %63

“İki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler”in oranı, halkların yoksulluk riskinde yaşayanları arasında daha da yukarı çıkıyor. Bu alanda ilk sırada yüzde 68 ile Arnavutluk bulunurken, Türkiye ve Kuzey Makedonya yüzde 63 ile ikinciliği paylaşıyor.

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Tencereler etsiz kaynıyor

Eurostat verilerine göre, “iki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler” listesinde Türkiye yüzde 37,3 ile zirvede yer aldı.

Eurostat Avrupa ülkelerinde alım gücüne dair araştırma sonuçlarını açıkladı. Eurostat’ın “doğru dürüst yemek” başlığıyla duyurduğu 2020 yılı verileri “iki günde bir etli yemek, tavuk, balık veya muadili vejetaryen yemek yemeye maddî imkânı olmayanları” gösteriyor. Buna göre 36 Avrupa ülkesi içinde ilk sırada Türkiye var. Türkiye’de halkın yüzde 37,3’ünün “iki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye” imkânı yok. Türkiye’yi Balkanlar ülkeleri takip ediyor: Kuzey Makedonya yüzde 36,8; Arnavutluk yüzde 34,3 ve Bulgaristan yüzde 25,9. Bu ülkelerinin ardından oran yüzde 15’e düşüyor.

AB ortalaması 8,6

Euronews’in haberine göre, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da “iki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler”in oranı yüzde 15,1. Almanya listede 5. sırada yer alıyor. Bu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,1 ile Kıbrıs, yüzde 1,5 ile İrlanda ve yüzde 1,8 ile İsviçre. “İki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler”in oranı diğer bazı ülkelerde ise şöyle: Yunanistan yüzde 12,4; İtalya yüzde 9,9, AB ortalaması yüzde 8,6; İspanya yüzde 5,4; İngiltere yüzde 4,8 ve Hollanda yüzde 2.

Risk en fazla bizde arttı

Öte yandan, Türkiye’de sosyal yardım alan hane sayısı son 1 yılda ikiye katlandı. Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2019 yılında 3,28 milyon kişi sosyal yardımlardan faydalanırken, bu sayı 2020’de 6,63 milyona yükseldi. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin verilerine göre de 2015-2019 arasını kapsayan 4 yıllık süreçte Avrupa’da yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en fazla arttığı ülke Türkiye oldu. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinde Türkiye yüzde 33 ile 6. sırada yer alıyor.

Türkiye’de yoksullarda yüzde 63

“İki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler”in oranı yoksulluk riskinde yaşayanlarda daha da yukarı çıkıyor. Bu alanda ilk sırada yüzde 68 ile Arnavutluk bulunurken Kuzey Makedonya yüzde 63 ile ikinci. Türkiye yine yüzde 63 ile üçüncü sırada yer alıyor. AB ortalaması yüzde 22’de kaldı. Bu alanda en düşük oran ise yüze 4 ile Kıbrıs ve İrlanda’da. Bu oran Yunanistan’da yüzde 46, Almanya’da yüzde 31 ve Fransa’da yüzde 20.

Haber Merkezi

 

 

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