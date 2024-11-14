Tepkiler geri adım attırdı - “Etki ajanlığı” olarak bilinen madde geri çekildi

MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN “ETKİ AJANLIĞI” KANUN TEKLİFİ TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ÇEKİLDİ. MUĞLAK HÜKÜMLERİN YER ALDIĞI DÜZENLEME, İFADE HÜRRİYETİNE YENİ BİR TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR.

İkinci kez paketten çıkartıldı - Muğlak ifadeler eleştirilmişti

İfade hürriyetine tehdit olan tasarı geri çekildi

Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilgili maddesi gelen tepkiler üzerine geri çekildi.

Meclis Genel Kurulunda yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin içerisinde yer alan 'etki ajanlığı' ile ilgili madde, gelen tepkiler üzerine paketten çıkarıldı.

AKP Grup Başkanı Güler, tekliften casusluk ile ilgili maddenin çıkarıldığını, düzenlemeyle ilgili önümüzdeki hafta muhalefetin de öneri ve itirazlarını ele alacaklarını söyledi. Güler, daha sonra bu düzenlemeyi tekrar gündemlerine alacaklarını da ifade etti.

Muğlak ifadeler eleştirilmişti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "etki ajanlığı" teklifini "otoriter rejimlerin" başvurduğu bir düzenleme olarak nitelendirirken, TBB, "Ceza hukuku alanında ne şekilde yorumlanacağı öngörülebilir olmayan ifadelere yer verilmesini kabul etmek mümkün değildir" demişti. Daha İyi Yargı Derneği "etki ajanlığı” olarak bilinen kanunî düzenlemede muğlak ifadeler olduğu için büyük risk taşıdığını ifade etmişti.

9. Yargı Paketi'nden de çıkarılmıştı

AKP’nin temmuz ayında Meclis’e sunduğu 9. Yargı paketine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metinde yer alan ve “etki ajanlığı” başlığıyla gündeme gelen düzenleme tartışmaya neden olmuştu. Düzenlemeye yönelik tepkilerin ardından "Etki Ajanlığı" düzenlemesi, TBMM Başkanlığına sunulan 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi paketinde yer almamıştı.

Mehmet Kara - ANKARA