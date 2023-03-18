Tercih edecek lise kalmadı

Depremden etkilenen 10 ilde ilkokul, ortaokul, lise kademesinde 3,5 milyondan fazla öğrenci bulunuyor.

Depremin ağır hasar bıraktığı Hatay, Adıyaman, Maraş ve Malatya’da 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencileri, çadır kamplarda bakanlığın oluşturduğu kurslarda sınava hazırlanıyorlar. Öğrenciler, akranlarından farklı olarak, kısıtlı çalışma saatleriyle, özel kurslar, çalışma ve test kitapları olmadan sınavlara hazırlanıyorlar. Köylere giden öğrencilerin ise bu olanağı bile yok. Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların kısıtlı olduğuna değinerek, öğrenciler için psikolojik destek, ekonomik olarak eğitim desteği olması gerektiğini söylüyor: “Öğrencilerin önce psikolojik destek alması lazım. Sınavların kaldırılması lazım. Hiçbir şey yokmuş gibi sınavın yapılması doğru değil. Sekizinci sınıf öğrencisi hangi liseyi yazacak? Gidecek lisesi yok ki. Üç tane sağlam okulumuz var. Bu üç okul da valilik gibi resmi kurumlar tarafından kullanılıyor.”