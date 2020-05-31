Terhisleri ertelenen askerler ailelerine kavuşuyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alayı ile 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında vatani görevlerini yapan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen 120 asker ailelerine kavuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 31 Mayıs’ta terhislerin, 5 Haziran'da celplerin başlamasını planladıklarını açıklamasının ardından ilçede konuşlu 106. Topçu Alayı ile 2’nci Zırhlı Tugayındaki 120 asker terhis oldu. Garnizon önünde bekleyen aileler, yaklaşık 30 gün sonra yakınlarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Garnizondan çıkan askerlerle hasret gideren yakınları "Vatan sağ olsun" dedi. Aileler, garnizondaki misafirhaneye dezenfekte işlemi sonrası alındı, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Kimi aileler yakınlarının terhis mutluluğuyla lokum dağıtırken kimileri de garnizon önünde fotoğraf çektirdi. AA

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