Terör mağdurları duâlarla

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 kişinin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kulp Şehitlerinden geriye 'acı' kaldı... Kulp’un Güleç Mahallesi kırsalında önceki ün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) için Selâhaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binası önünde tören yapıldı. Şehit yakınları ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun da katıldığı törenin ardından cenazeler Kulp ilçesine uğurlandı. Kulp’a götürülen cenazeler ilçe mezarlığında gözyaşları arasında, duâlar eşliğinde defnedildi. AA

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