Terör örgütleri Erdoğan’a çalışıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki ‘Halk Buluşması’na vatandaşa seslendi.

İmamoğlu, “İşte ilk seçim bitti. Bunun belki de zararını biz çektik. Ama yine durmuyorlar. Dün yine baktım, açıklamalar yapıyorlar. Bunların her sözü Erdoğan’ın işine yarıyor arkadaş ve konuşmaya devam ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Bak bak, bunlar sizi destekliyor’ diyor. Filmlerini yapıyor. Ya bu nasıl iş? Faydaları sana iken nasıl bizi destekliyor bunlar? Bakın, bunların her sözünü kullanan sizsiniz. Terör açıklamalarını alıp, milyonlarca liralık reklamlara çevirip sosyal medya mecralarında karşınıza düşüyorlar. Milleti aldatmak adına bu videoları reklamla piyasaya çıkaran sizsiniz. Ya bu malzemeyi de sana veren onlar, terör örgütleri. Bu, danışıklı dövüş değil de nedir? Ya bir değil, iki değil, üç değil. Bakın, olayla bizim hiç alakamız yok. Ama bunlar faturayı bize kesmeye çalışıyorlar. Hâlâ devam ediyorlar bu kirli düzene. Ya düşün yakamızdan. Bu memleketin, bu milletin insanlarının geleceğine terör örgütleri üzerinden korku salamazsınız. Terör örgütleri üzerinden yalanlarla, iftiralarla bu milletin geleceğine, demokratik haklarına, oylarına mani olamazsınız, olamayacaksınız. Oradan ekmek yeme peşinde olan sadece sizsiniz” dedi.

İstanbul - Anka