Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'taki terör saldırısında vefat ettiler: Bir öğretmen ve bir çocuk...

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, saldırıda 5 yaşında çocuk ile bir öğretmen vefat etti.

Terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırının ardından alev alan tır, bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Vefat eden 2 kişiden biri çocuk, biri öğretmen

Soylu dün Kilis'te sınır bölgesine yönelik saldırının Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile yapıldığını, 8 güvenlik mensubunun yaralandığını hatırlatarak, "Tedavilerine devam ediyorlar. Gece de Gaziantep'e atıldı. Ancak herhangi bir isabet almamıştı." diye konuştu.

Bugün Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıya ilişkin de Soylu, şu bilgileri verdi:

"Öğle üzeri, yine sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı ve onlar hastaneye intikal etti. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin."

Soylu, yaralıların tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirerek, "Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırıların cevabı da en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda da gerekli bütün adımlar atılacaktır. Terör örgütüne hem sınırımızın içerisinde hem sınırımızın dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir." diye konuştu.

Bakan Özer: Okullar da isabet aldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise havan saldırılarında okulların da zarar gördüğünü söyledi.

Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin isabet aldığını bildiren Özer, top atışlarının yarattığı basınçtan ötürü Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anaokulu'nun bazı camlarının kırıldığını belirtti.

Özer, şehit olan öğretmenin sınıf öğretmeni Ayşe Nur Alkan olduğunu ifade ederek, "Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Saldırıda vefat eden öğretmenin yakınları: Teröristlere lanet olsun

Saldırıda vefat eden sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın ailesi, acılarını anlattı.

Sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın babası Mustafa Alkan, kızını sabah saatlerinde aradığını ancak ulaşamadığını söyledi.

Kızının günlük olarak Nizip'teki evlerinden servisle Karkamış'a gidiş-geliş yaptığını anlatan acılı baba, "Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bir türlü belasını versin." dedi.

Amca Mehmet Alkan ise yeğeninin okula giderken saldırıya uğrağını anlatarak, "Okula yakınken patlama olmuş. Teröristlere lanet olsun. Bu terör örgütlerini kuranlara, yönetenlere lanet olsun."

Saldırıda yaralanan sağlık çalışanı, yaşadıklarını anlattı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar sırasında yaralanan sağlık çalışanı Mehmet Gören, saldırı anını anlattı.

Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gören, ilk roketin ardından olay yerine 112 ekibi olarak gittiklerini söyledi.

Eve düşen roket nedeniyle yaralananlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Gören, şöyle konuştu:

"Enkazın altında kalan vatandaş vardı, ona müdahale ediyorduk. Bu sırada bir bomba daha geldi. Sarsıntının etkisiyle kendimi merdiven boşluğunda buldum. Daha sonra hastaneye getirildim. Sanırım ayağımda kırık var."

"Üç katlı evim, şarapnel parçalarıyla büyük zarar gördü"

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle evi zarar gören vatandaşlardan Ahmet Güzel, AA muhabirine, saat 11.00 sularında büyük bir gürültü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Evimizin arka bahçesine roket isabet etti. Patladı ve üç katlı evin bahçesi, bir odam ve bir ahırım yerle bir oldu. Yaralımız yok çok şükür, buna şükrediyoruz. Arka bahçede oturanımız yoktu, herkes evde, yukarıdaydı. O konuda bir zararımız yok çok şükür. Çok büyük sarsıntı oldu. Ev, deprem gibi sallandı. Üç katlı evim, şarapnel parçalarıyla büyük zarar gördü."

Naime Güzel ise yemek hazırlamak için mutfağa girdiğini dile getirerek, "O sırada bir ses koptu, evin üzerine bir şey düştü zannettim, ne yapacağımı, nereye kaçacağımı bilmedim. Bütün evi yıktı, bahçeyi yıktı." ifadelerini kullandı.

Karkamış'ta patlamamış mühimmat ele geçirildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, patlamamış mühimmat ele geçirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Zormağara bölgesi üzerinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca roket ve havan kullanılmak suretiyle Karkamış ilçesine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Kolluk görevlilerince olay yerinde 1 adet patlamamış mühimmat ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Valisi Gül, yaralananları ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış'taki terör saldırısında yaralananları, tedavi gördükleri Nizip Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte, terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yaralılardan öğretmen Elif Bayoğlu, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Öğrenciler korkmasınlar diye yanlarında ağlayamadık. Onları aşağıya indirdik. Hepsinin iyi olduğunu biliyorum." dedi.

Teröristler tarafından atılan 3 roket Kilis'te sınır bölgesine düştü

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine isabet etti.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Terör örgütü dün de roketli saldırılar düzenlemişti

Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket ise boş alana isabet etmişti.