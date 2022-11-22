Terör saldırısında vefat eden 5 yaşındaki Hasan dualarla uğurlandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye’nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle vefat eden 5 yaşındaki Hasan Karataş’ın cenazesi, toprağa verildi.

Karkamış'taki terör saldırısında vefat eden Öğretmen Ayşenur Alkan dualarla uğurlandı Hasan Karataş’ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil Mahallesi’ne getirildi. Bu sırada Karataş’ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Mahalle meydanında Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınan küçük çocuğun naaşı, tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Karanfil Mahallesi’nde toprağa verildi. AA

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